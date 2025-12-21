Kapal-Kapal Tanker Dikerahkan untuk Percepatan Pemulihan Pasca Bencana di Sumatera

PIS mengoptimalkan kapal tanker untuk turut menyalurkan logistik bantuan, yakni kapal MT Kasim dan MT Kamojang. (Foto: Okezone.com/PIS)

JAKARTA – PT Pertamina International Shipping (PIS) berkomitmen membantu proses pemulihan pasca bencana yang melanda wilayah provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan menggerakkan armada kapal dan sumber daya logistik secara optimal. PIS mengoptimalkan kapal tanker untuk turut menyalurkan logistik bantuan, yakni kapal MT Kasim dan MT Kamojang, dengan tujuan pengiriman ke Sibolga, Belawan, Lhokseumawe, dan Pangkalan Susu.

Pjs. Corporate Secretary PIS, Vega Pita, mengatakan pemanfaatan jalur laut ini melengkapi distribusi darat dan udara untuk menjangkau wilayah terdampak secara lebih cepat dan merata.

“Kami menggerakkan armada kapal dan sumber daya logistik secara optimal, sehingga bantuan dapat sampai tepat waktu dan masyarakat terdampak dapat segera mendapatkan dukungan yang dibutuhkan,” ujarnya, Minggu (21/12/2025).

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap ke titik-titik yang membutuhkan. Adapun bantuannya mencakup bahan makanan, kebutuhan bayi, perlengkapan mandi, selimut, perlengkapan kesehatan, kebutuhan pribadi, perlengkapan ibadah, dan kebutuhan dapur.