Berapa Bonus yang Dikeluarkan Pemerintah Untuk Atlet Indonesia Usai Finis ke 2 di SEA Games 2025?

Berapa Bonus yang Dikeluarkan Pemerintah Untuk Atlet Indonesia Usai Finis ke 2 di SEA Games 2025? (Foto: Okezone.com/Andri Bagus)

JAKARTA - Berapa bonus yang dikeluarkan pemerintah untuk atlet Indonesia usai finis ke 2 di SEA Games 2025?

Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 berhasil meraih 91 medali emas dan finis sebagai runner up. Ini melebihi apa yang ditargetkan Kemenpora RI.

Dengan demikian, bonus yang akan dikeluarkan pemerintah untuk para atlet tersebut mencapai Rp1 miliar. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat melepas kontingen Indonesia menuju SEA Games 2025 di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, bonus untuk atlet peraih medali emas perorangan SEA Games Kamboja 2023 adalah sekitar Rp525 juta, Presiden Prabowo telah meminta kepada Menpora Erick dan Mensesneg Prasetyo Hadi agar bonus peraih emas perorangan SEA Games tahun 2025 di Thailand naik menjadi Rp1 miliar.

"Bagi mereka yang berhasil saya sudah memberi petunjuk ke Menpora (Erick Thohir), bahwa negara akan memberi tempat yang terbaik bagi peraih medali emas. Bertandinglah dengan sepenuh hati, konsentrasi, berani dan percaya diri. Jaga disiplin, selalu rendah hati, berbuat yang terbaik yakinkan dirimu untuk meraih prestasi," kata Presiden Prabowo.

"Bagaimana Pak Menpora peraih emas kita kasih insentif, anggaran 500 (Rp 500 jutaan) bisa dinaikkan menjadi Rp 1 miliar, bisa kan, Pak Mensesneg , bisa? Alhamdulillah," imbuh Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo berpesan kepada para atlet agar berjuang memberikan sumbangsih untuk bangsa.

"Yang dapat medali emas, Saudara, tapi mereka didorong oleh cinta Tanah Air, mereka ingin mendengar lagu kebangsaan Indonesia dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Jadi, anak-anak muda, putera-puteri bangsa Indonesia yang saya hormati, saya hanya bisa pesan berbuatlah yang terbaik yang bisa kau perbuat. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan," pesan Prabowo kepada para atlet.