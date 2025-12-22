Advertisement
MNC Media Gelar Sosialisasi Coretax Bersama DJP, Tekankan Pentingnya Aktivasi Akun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |13:54 WIB
MNC Media Gelar Sosialisasi Coretax Bersama DJP, Tekankan Pentingnya Aktivasi Akun
MNC Media dan DJP soal Coretax (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Media bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggelar sosialisasi pengisian sistem perpajakan terbaru, Coretax bagi 3.000 karyawannya di MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta.

Direktur Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution mengatakan, sosialisasi ini sangat krusial. Hal ini mengingat besarnya jumlah karyawan di lingkungan MNC Studios yang mencapai lebih dari 3.000 orang dari berbagai unit bisnis, mulai dari televisi (RCTI, MNC TV, GTV) hingga unit digital, film, dan e-sports.

Syafril menyoroti beberapa tantangan teknis yang dirasakan selama uji coba, termasuk perlunya kepemilikan akun email bagi setiap karyawan serta kendala akses jaringan pada jam kerja.

"Nah ini mungkin perlu disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Pak Purbaya. Saya sudah pernah ngomong ke beliau, beliau sudah sering sekali ke iNews ya. Sampaikan ini kalau begini repot nih gitu kan. Oh iya ini kita perhatiin, kita perhatiin gitu. Beliau kan jawab spontan saja itu," ungkap Syafril dalam sambutannya, Senin (22/12/2025).

Selain kendala jaringan, Syafril juga mengonsultasikan mengenai teknis pengisian data kekayaan yang dalam sistem baru tersebut ditanyakan berdasarkan harga pasar.

Syafril berharap sosialisasi ini membantu para CFO dan bagian HRD untuk memberikan edukasi yang tepat kepada seluruh karyawan agar tidak terjadi kesalahan pengisian.

 

