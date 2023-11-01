Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng ICI Paints Indonesia, MNC Peduli Hadirkan Keindahan Melalui Warna

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |19:04 WIB
Gandeng ICI Paints Indonesia, MNC Peduli Hadirkan Keindahan Melalui Warna
MNC Peduli Gandeng ICI Paint Indonesia (Foto: MPI)
JAKARTA -PT ICI Paints Indonesia melalui program Dulux Let’s Colour yang bertujuan untuk memberikan warna pada kehidupan masyarakat berkolaborasi dengan MNC Peduli mengadakan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan cat untuk menghadirkan keindahan khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Professional Brand & Sustainability Manager PT ICI Paints Indonesia Ria Marfiana mengatakan, pihaknya memandang teknik pengecatan yang baik perlu dimiliki oleh masyarakat.

"Pada saat kita mengaplikasikan cat tentunya kita ingin cat kita awet dong, jadi hari ini kami mengajarkan tentang apa sih cat itu, komposisi dari sebuah cat itu apa, cat yang baik itu apa, cat yang ramah lingkungan dan baik terhadap manusia maupun lingkungan sekitarnya itu apa, kemudian baru kita masuk ke teknik pengecatannya sendiri," kata Ria di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Ria menuturkan, dengan menggunakan teknik yang baik, maka cat yang digunakan akan memiliki daya tahan yang maksimal, sehingga akan lebih awet.

"Salah satu core value dari perusahaan kami adalah sustainability, jadi kami memastikan bahwa cat kami awet, jadi kalau kita bisa menjaga cat itu lebih baik berarti kan lebih banyak sumber daya alam yang kita pergunakan," ujarnya.

