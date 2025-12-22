Listrik Aceh Kembali Menyala, Pemulihan Pascabencana Terus Dipercepat

Sebagian besar masyarakat Aceh sudah kembali menikmati pasokan listrik pascabencana. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA — Sebagian besar masyarakat Aceh sudah kembali menikmati pasokan listrik pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November. Kondisi ini dicapai melalui proses pemulihan yang masih berlangsung secara bertahap, terutama di lokasi dengan tingkat kerusakan dan keterbatasan akses paling tinggi.

Kembalinya pasokan listrik ke mayoritas wilayah Aceh dinilai tidak bisa dilepaskan dari keputusan teknis dan manajerial untuk memulai pemulihan sejak fase awal pascabencana, meskipun situasi lapangan belum sepenuhnya kondusif.

“Dalam konteks penanganan kelistrikan pascabencana, menunggu kondisi benar-benar aman justru berisiko memperpanjang pemadaman. Dari yang terlihat di Aceh, pemulihan dimulai saat akses terbatas, medan masih berlumpur, dan cuaca belum sepenuhnya bersahabat,” ujar Pengamat Energi Sofyano Zakaria, Senin (22/12/2025).

Ia menjelaskan, dampak bencana menyebar dari kawasan pesisir hingga dataran tinggi. Gangguan tidak hanya terjadi pada jaringan distribusi di permukiman warga, tetapi juga menyentuh infrastruktur utama yang menopang sistem kelistrikan antardaerah.

Dengan karakter dampak yang meluas tersebut, pemulihan sistem kelistrikan tidak memungkinkan dilakukan secara berurutan dari satu titik ke titik lain. Sejak hari-hari awal pascabencana, proses pemulihan kelistrikan dilakukan di tengah akses jalan yang terputus, lumpur tebal, cuaca ekstrem, serta potensi banjir susulan yang masih harus diantisipasi.

Dalam kondisi ini, metode kerja di lapangan harus disesuaikan agar pengamanan sistem dapat segera dilakukan tanpa menunggu situasi sepenuhnya normal.

Sofyano mencatat, pada sejumlah titik krusial, pemulihan dilakukan tanpa menunggu akses darat pulih sepenuhnya. Material dan peralatan kelistrikan didistribusikan melalui jalur alternatif, termasuk jalur udara, sementara petugas menjangkau lokasi terisolasi dengan dukungan transportasi khusus.

Di beberapa ruas transmisi utama, tower darurat dibangun dengan memanfaatkan alat berat yang dimodifikasi agar sistem dapat segera diamankan.

“Pekerjaan dilakukan dalam kondisi yang terus berubah. Tekanan waktu tinggi, sementara faktor keselamatan tetap harus dijaga,” kata Sofyano.