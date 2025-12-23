Advertisement
HOME FINANCE

Pengiriman Lebih Efisien, Flor by PT Kitchenette Lestari Percayakan Layanan Lalamove+

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |11:27 WIB
Pengiriman Lebih Efisien, Flor by PT Kitchenette Lestari Percayakan Layanan Lalamove+
Flor by PT Kitchenette Lestari. (Foto: dok Flor)
A
A
A

JAKARTA - Menjalankan bisnis kuliner bukan hanya soal rasa, tetapi juga bagaimana seluruh proses pendukungnya berjalan efisien. Dari dapur pusat hingga outlet, setiap tahap distribusi menentukan kelancaran operasional.

Hal itu pula yang menjadi perhatian PT Kitchenette Lestari dari Ismaya Group yang mempercayakan outlet resminya yaitu Flor, kafe & bakery/patisserie yang menyajikan pastry, kue, dan roti untuk menggunakan layanan pengiriman Lalamove.

PT Kitchenette Lestari dikenal sebagai induk bagi berbagai restoran seperti Flor, Kitchenette Resto, Haraku Ramen, Tokyo Belly, Djournal, The People’s Cafe, dan beberapa brand lainnya. Dengan jangkauan outlet yang luas, proses distribusi ke berbagai titik membutuhkan sistem pengiriman yang efisien dan terkoordinasi dengan baik.

Sejak akhir 2023, PT Kitchenette Lestari dengan outlet Flor resmi menjalin kerja sama dengan Lalamove, memanfaatkan layanan Lalamove+ untuk mendukung kelancaran pengiriman dari first mile hingga last mile.

Kerja sama ini membantu tim Flor menjaga kelancaran distribusi ke berbagai outlet, terutama dalam mengatur jadwal pengiriman yang padat dan berulang.

