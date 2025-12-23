Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo dan Trump Teken Dokumen Perjanjian Dagang RI-AS pada Januari 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |09:24 WIB
Prabowo dan Trump Teken Dokumen Perjanjian Dagang RI-AS pada Januari 2026
Prabowo dan Trump Teken Dokumen Perjanjian Dagang RI-AS pada Januari 2026 (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) semakin dekat untuk meresmikan kesepakatan dagang bilateral. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump dijadwalkan akan meneken dokumen perjanjian dagang RI-AS pada Januari 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa negosiasi berjalan sangat lancar dan kini hanya menyisakan tahap pembahasan final yang dijadwalkan pada pekan kedua Januari 2026.

Kesepakatan ini diproyeksikan akan ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump sebelum bulan Januari berakhir. Fokus utama dalam perjanjian ini adalah pengaturan tarif resiprokal atau tarif timbal balik yang diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan kedua negara.

"Dokumen yang ditargetkan selesai satu minggu setelah seluruh proses teknis diselesaikan. Sebelum akhir Januari akan disiapkan dokumen ditandatangan resmi oleh Bapak Prabowo dan Presiden AS Donald Trump," ujar Airlangga dalam pernyataan daring, Selasa (23/12/2025).

Adapun hal ini dalam upaya intensif pemerintah dalam melakukan diplomasi ekonomi dengan pemerintahan baru AS di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Kehadiran dan koordinasi Airlangga bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan "America First" yang diusung Trump tidak merugikan kepentingan ekspor Indonesia, melainkan justru membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan (win-win solution) melalui kesepakatan tarif yang lebih kompetitif.

Airlangga juga mengungkapkan bahwa pihak AS kini sedang mengatur jadwal yang tepat untuk pertemuan tingkat tinggi tersebut.

 

1 2
