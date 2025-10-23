Bertemu Prabowo, Presiden Brasil Ingin Jalin Perjanjian Dagang Baru dengan Indonesia

JAKARTA - Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengaku memiliki harapan tinggi untuk dapat memperbarui kemitraan strategis dan menjalin perjanjian baru dalam kunjungannya ke Indonesia kali ini.

"Saya datang ke sini dengan harapan tinggi untuk memperbarui kemitraan strategis kita, menjalin perjanjian baru," kata Presiden Lula saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (23/10/2025).

"Saya berharap kunjungan ke Indonesia ini dapat menjamin manfaat politik, ekonomi, sosial, ilmiah, dan ekonomi bagi rakyat Indonesia dan rakyat Brasil," tambahnya.

Terlebih, Presiden Lula mengakui dirinya tidak memungkiri, bahwa dua bangsa ini masih kurang dalam peningkatan kesejahteraan, sehingga membutuhkan program-program sosial.

Namun tak hanya mencakup perdagangan bilateral, pembaruan kerja sama juga difokuskan pada sektor baru seperti artificial intelligence (kecerdasan buatan).

"Pusat data yang akan memperdalam inovasi ilmiah dan teknologi kita, meningkatkan hubungan antaruniversitas kita, dan menyeimbangkan kebijakan perdagangan di antara keduanya. Kebijakan ini harus saling menguntungkan," kata Lula.

Lebih lanjut, Lula menyebut Indonesia adalah mitra strategis bagi Brasil. Oleh karenanya, Lula mengharapkan kunjungannya ke Indoensia sejak 17 tahun yang lalu berada dapat membangun hubungan yang lebih kuat antara Brasil dan Indonesia.