Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Prabowo, Presiden Brasil Ingin Jalin Perjanjian Dagang Baru dengan Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |14:29 WIB
Bertemu Prabowo, Presiden Brasil Ingin Jalin Perjanjian Dagang Baru dengan Indonesia
Presiden Prabowo Bertemu Presiden Brasil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengaku memiliki harapan tinggi untuk dapat memperbarui kemitraan strategis dan menjalin perjanjian baru dalam kunjungannya ke Indonesia kali ini. 

"Saya datang ke sini dengan harapan tinggi untuk memperbarui kemitraan strategis kita, menjalin perjanjian baru," kata Presiden Lula saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (23/10/2025). 

"Saya berharap kunjungan ke Indonesia ini dapat menjamin manfaat politik, ekonomi, sosial, ilmiah, dan ekonomi bagi rakyat Indonesia dan rakyat Brasil," tambahnya.

Terlebih, Presiden Lula mengakui dirinya tidak memungkiri, bahwa dua bangsa ini masih kurang dalam peningkatan kesejahteraan, sehingga membutuhkan program-program sosial. 

Namun tak hanya mencakup perdagangan bilateral, pembaruan kerja sama juga difokuskan pada sektor baru seperti artificial intelligence (kecerdasan buatan). 

"Pusat data yang akan memperdalam inovasi ilmiah dan teknologi kita, meningkatkan hubungan antaruniversitas kita, dan menyeimbangkan kebijakan perdagangan di antara keduanya. Kebijakan ini harus saling menguntungkan," kata Lula.

Lebih lanjut, Lula menyebut Indonesia adalah mitra strategis bagi Brasil. Oleh karenanya, Lula mengharapkan kunjungannya ke Indoensia sejak 17 tahun yang lalu berada dapat membangun hubungan yang lebih kuat antara Brasil dan Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178607/presiden_prabowo-RFxZ_large.jpg
Prabowo Siapkan Rp8 Triliun untuk Pelatihan 500 Ribu Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178582/menko_airlangga-U9uS_large.JPG
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis, Berikut Tugasnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178431/mentan-L0Tx_large.jpg
Prabowo Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20% Mulai Berlaku Hari Ini, Pertama dalam Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178050/presiden_prabowo-WhDb_large.jpg
Prabowo Minta Sebagian Duit Rp13 Triliun dari Koruptor untuk Dana LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178039/presiden_prabowo-8cxW_large.jpg
Sidang Kabinet 1 Tahun Pemerintahan, Prabowo: Pengangguran Turun 4,67%, Terendah Sejak Krisis 1998
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178033/presiden_prabowo-rmCQ_large.jpg
1 Tahun Pemerintahan, Prabowo Singgung IHSG Tembus ke 8.000: Ini di Luar Dugaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement