Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pengiriman Hewan Peliharaan Meningkat

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |18:08 WIB
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pengiriman Hewan Peliharaan Meningkat
Meningkatnya mobilitas saat musim mudik dan libur Natal serta Tahun Baru (Nataru) kerap menghadirkan tantangan bagi pemilik hewan peliharaan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Meningkatnya mobilitas saat musim mudik dan libur Natal serta Tahun Baru (Nataru) kerap menghadirkan tantangan bagi pemilik hewan peliharaan. Tidak semua moda transportasi memungkinkan untuk membawa hewan, sementara meninggalkan hewan dalam waktu lama juga bukan pilihan bagi sebagian keluarga.

Kondisi ini mendorong meningkatnya kebutuhan akan layanan pengiriman hewan peliharaan yang aman, bertanggung jawab, dan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan.

Pada November 2025, KAI Logistik melakukan pengiriman sejumlah 13.628 hewan peliharaan ke berbagai kota di Pulau Jawa. Hingga November 2025, pertumbuhan pengiriman hewan peliharaan mencapai sekitar 15% dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun 2024 sebesar 124.881 hewan peliharaan.

Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan pengiriman hewan peliharaan yang memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, dan memperhatikan kesejahteraan hewan.

“Layanan pengiriman hewan peliharaan menjadi semakin penting seiring meningkatnya peran hewan sebagai bagian dari keluarga, sehingga kebutuhan akan solusi mobilitas yang aman dan tepercaya turut meningkat. Pada periode dengan mobilitas tinggi seperti Natal dan Tahun Baru, layanan ini memberikan kepastian bagi masyarakat untuk tetap dapat bepergian tanpa harus meninggalkan hewan peliharaan, sekaligus mendorong praktik pengiriman yang bertanggung jawab dan berstandar kesejahteraan hewan,” ujar Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti, Selasa (23/12/2025).

Selain faktor emosional, meningkatnya kebutuhan layanan pengiriman hewan peliharaan juga dipengaruhi oleh perubahan pola perjalanan masyarakat yang semakin mengedepankan fleksibilitas. Tidak seluruh moda transportasi penumpang memungkinkan hewan peliharaan ikut serta, sehingga layanan logistik khusus yang aman menjadi pilihan masyarakat.

 

