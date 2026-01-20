Kecelakaan Nataru 2025/2026 Meningkat, Fatalitas di Tol Mengkhawatirkan

JAKARTA – Jumlah kecelakaan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Nataru 2024/2025, tercatat 178 kejadian, sedangkan pada Nataru 2025/2026 meningkat menjadi 209 kejadian.

Secara harian, fluktuasi kecelakaan terjadi sepanjang periode pengamatan. Lonjakan signifikan terlihat terutama pada 18–23 Desember dan kembali meningkat menjelang akhir tahun hingga awal Januari.

"Kecelakaan lalu lintas selama Nataru, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, mengalami peningkatan dari 178 kejadian tahun lalu menjadi 209 kejadian pada tahun ini," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (20/1/2026).

Diana mengatakan, puncak kejadian pada periode 2025/2026 tercatat pada 18 Desember, 27 Desember, dan 1 Januari, masing-masing di atas 10 kejadian per hari. Sementara pada periode 2024/2025, angka kejadian relatif tinggi pada 19 dan 23 Desember, mendekati 20 kejadian per hari.

Dari sisi dampak kecelakaan, jumlah korban luka ringan relatif stabil, bahkan sedikit menurun, dari 197 orang pada Nataru 2024/2025 menjadi 194 orang pada Nataru 2025/2026. Korban luka berat justru mengalami penurunan cukup signifikan, dari 88 orang menjadi 58 orang. Namun, jumlah korban meninggal dunia meningkat tajam, dari 12 orang menjadi 38 orang pada Nataru 2025/2026.