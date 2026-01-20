Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kecelakaan Nataru 2025/2026 Meningkat, Fatalitas di Tol Mengkhawatirkan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |16:11 WIB
Kecelakaan Nataru 2025/2026 Meningkat, Fatalitas di Tol Mengkhawatirkan
Jumlah kecelakaan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 meningkat. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA – Jumlah kecelakaan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Nataru 2024/2025, tercatat 178 kejadian, sedangkan pada Nataru 2025/2026 meningkat menjadi 209 kejadian.

Secara harian, fluktuasi kecelakaan terjadi sepanjang periode pengamatan. Lonjakan signifikan terlihat terutama pada 18–23 Desember dan kembali meningkat menjelang akhir tahun hingga awal Januari.

"Kecelakaan lalu lintas selama Nataru, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, mengalami peningkatan dari 178 kejadian tahun lalu menjadi 209 kejadian pada tahun ini," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (20/1/2026).

Diana mengatakan, puncak kejadian pada periode 2025/2026 tercatat pada 18 Desember, 27 Desember, dan 1 Januari, masing-masing di atas 10 kejadian per hari. Sementara pada periode 2024/2025, angka kejadian relatif tinggi pada 19 dan 23 Desember, mendekati 20 kejadian per hari.

Dari sisi dampak kecelakaan, jumlah korban luka ringan relatif stabil, bahkan sedikit menurun, dari 197 orang pada Nataru 2024/2025 menjadi 194 orang pada Nataru 2025/2026. Korban luka berat justru mengalami penurunan cukup signifikan, dari 88 orang menjadi 58 orang. Namun, jumlah korban meninggal dunia meningkat tajam, dari 12 orang menjadi 38 orang pada Nataru 2025/2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196009//banjir-lIbx_large.jpg
Jalan Tol Akses Bandara Soetta Kembali Banjir, Pengendara Diminta Cari Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/338/3195471//jalan_tol-xDsg_large.jpg
GT Semanggi 2 Ditutup Sementara, Ada Pembongkaran Rangka Papan Informasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194902//bank_indonesia-6g9f_large.jpg
BI Prediksi Kinerja Penjualan Eceran Naik 4,4 Persen di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193920//kereta_ap_logistik-0dBA_large.jpg
Volume Angkutan Logistik Kereta Naik 10% Selama Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193902//tol_trans_sumatera-W8hT_large.jpg
Jalan Tol Trans Sumatera Dilintasi 2,4 Juta Kendaraan Selama Libur Nataru, Naik 7,63%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193856//kecelakaan_lalu_lintas-39bN_large.jpg
Nekat Lawan Arah hingga Seret Motor, Pengemudi Mobil Babak Belur Diamuk Massa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement