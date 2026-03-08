Siap-Siap Mudik Lebaran 2026! Jangan Lewatkan Diskon Tarif Tol 30%

Besaran diskon ini berlaku untuk seluruh ruas tol yang tersebar di Indonesia. (Foto: Okezone.com/PU)

JAKARTA — Masyarakat yang akan mudik Lebaran 2026 melalui jalan tol bisa memperhatikan jadwal atau tanggal pemberian diskon tarif hingga 30%. Besaran diskon ini berlaku untuk seluruh ruas tol yang tersebar di Indonesia.

Adapun pemberian potongan tarif tol berlaku selama 4 hari, yakni 15–16 Maret untuk arus mudik, dan 26–27 Maret 2026 untuk arus balik. Namun, untuk ruas Tangerang–Merak, diskon tarif tol berlaku pada 12–13 Maret untuk arus mudik, dan 31 Maret–1 April 2026 untuk arus balik.

Sementara untuk ruas tol Kayuagung–Palembang dan Cimanggis–Cibitung, diberlakukan tambahan waktu pemberian diskon tarif. Ruas tol Kayuagung–Palembang berlaku tambahan diskon tarif pada tanggal 14, 28, dan 29 Maret 2026, sedangkan ruas Cimanggis–Cibitung berlaku tambahan diskon tarif pada tanggal 21–22 Maret 2026.

Selain itu, terdapat ruas Becakayu yang telah memberikan diskon Dynamic Pricing 10–20% sampai tanggal 31 Maret 2026, dan ruas Cibitung–Cilincing yang memberikan diskon 12–44% khusus golongan II–V sampai dengan 30 April 2026.

Berikut daftar ruas jalan tol yang mendapatkan diskon tarif 30 persen:

1. Tangerang - Merak

2. Jakarta – Cikampek

3. Jalan Layang MBZ (Japek Elevated)

4. Cikampek – Palimanan

5. Palimanan – Kanci

6. Kanci – Pejagan

7. Pejagan – Pemalang

8. Pemalang – Batang