HOME FINANCE HOT ISSUE

Distribusi Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera Dipercepat, Fokus ke Aceh Tamiang

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |13:36 WIB
Distribusi Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera Dipercepat, Fokus ke Aceh Tamiang
Distribusi Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera Dipercepat, Fokus ke Aceh Tamiang (Foto: Dokumentasi)
JAKARTA - Pemerintah mempercepat pemulihan dan distribusi bantuan kepada korban bencana Sumatera. Berdasarkan data BNPB per 22 Desember 2025, tercatat 1.090 korban jiwa, 186 orang masih hilang, dan sekitar 7.000 orang mengalami luka -luka. Total pengungsi di tiga provinsi terdampak mencapai 499.900 jiwa, dengan kerusakan lebih dari 147.000 rumah serta ratusan fasilitas publik. 

Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah terdampak, dengan 68 korban jiwa dan lebih dari 150.500 pengungsi. Kondisi pemulihan masih sangat menantang. 

Akses jalan rusak, listrik terbatas, dan krisis air bersih membuat masyarakat harus bertahan di tenda darurat dengan keterbatasan pangan. 

Di RSUD Aceh Tamiang, tenaga medis bekerja tanpa henti menangani lonjakan pasien, sementara anak-anak dan ibu hamil menjadi kelompok paling rentan terhadap risiko kekurangan gizi dan penyakit akibat lingkungan yang tidak higienis.

Berbagai bantuan kemanusian bagi korban bencana Sumatera terus dipercepat, salah satunya dilakukan oleh  Danone Indonesia.Setelah hadir secara langsung di Tanjung Pura dan di Tapanuli Tengah, Danone Indonesia juga fokus ke Aceh Tamiang. 

Dukungan dijalankan berkolaborasi dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), mitra distributor PT Tirta Sumber Menaralestari (Medan), dan didukung oleh Ikatan Bidan Indonesia pengurus cabang Aceh Tamiang. Bantuan mencakup produk AQUA, nutrisi anak Bebelac siap minum, air bersih, galon AQUA, paket family kit dan hygiene kit, serta dana untuk mendukung pemulihan di lapangan.

“Kami bergerak cepat bersama masyarakat dan mitra untuk memastikan kebutuhan dasar seperti air minum dan nutrisi anak dapat terpenuhi. Ini adalah langkah awal, dan kami akan terus menyelaraskan bantuan sesuai kebutuhan selama masa tanggap darurat dan pemulihan berlangsung,” ujar Vice President General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

 

Halaman:
1 2
