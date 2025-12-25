Berikut Jadwal Lengkap Operasional Bank Selama Libur Nataru 2025-2026

JAKARTA - Berikut jadwal lengkap operasional bank selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026. Bank-bank di Indonesia sudah mengumumkan jadwal operasional selama libur Nataru 2025-2026 menyesuaikan hari libur dan cuti bersama Desember 2025.

Tentu info ini sangat bermanfaat bagi masyarakat atau nasabah sebelum melakukan libur panjang selama Nataru 2025-2026.

Berdasarkan SKB 3 menteri, hari libur nasional Hari Raya Natal jatuh pada hari Kamis, 25 Desember 2025 dan cuti bersama pada hari Jumat, 26 Desember 2025.

Sementara itu, untuk menyambut awal tahun, libur nasional Tahun Baru 2026 ditetapkan pada hari Kamis, 1 Januari 2026.

Berikut ini Okezone rangkum Jadwal operasional bank selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026, Jakarta.

Jadwal Operasional BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI telah mengumumkan jadwal operasional bank. BRI menetapkan penutupan total seluruh kantor cabang pada Kamis, 25 Desember 2025. Pada saat cuti bersama 26 Desember 2025, BRI hanya membuka layanan secara terbatas di beberapa kantor cabang tertentu untuk melayani kebutuhan mendesak nasabah.

Layanan akan kembali beroperasi secara normal pada tanggal 29 hingga 31 Desember 2025, serta kembali dibuka setelah libur tahun baru pada Jumat, 2 Januari 2026.