INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |21:14 WIB
JAKARTA - Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025. Forbes telah merilis laporan Daftar Miliarder Dunia setiap tahun memetakan harta kekayaan para pengusaha.

Posisi puncak orang terkaya di Asia masih dipegang oleh Mukesh Ambani.

Berdasarkan data Forbes, Mukesh Ambani mempunyai harta kekayaan USD110,4 miliar atau setara Rp1.843,3 triliun dan menjadi orang terkaya di India versi Forbes 2025. 

Dengan kekayaan itu juga, Mukesh Ambani menduduki peringkat 16 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2025, mengalahkan Bill Gates hingga pendiri TikTok Zhang Yiming.

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
