Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mulai 2026, BI Resmi Beralih dari JIBOR ke INDONIA

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |12:35 WIB
Mulai 2026, BI Resmi Beralih dari JIBOR ke INDONIA
BI melakukan reformasi pasar keuangan nasional dengan menghentikan publikasi Jakarta Interbank Offered Rate. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melakukan reformasi pasar keuangan nasional dengan menghentikan publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) mulai 1 Januari 2026. Sebagai penggantinya, pasar keuangan domestik diarahkan sepenuhnya menggunakan Indonesia Overnight Index Average (INDONIA).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan peralihan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas suku bunga acuan karena INDONIA menggunakan basis data transaksi pinjam-meminjam antarbank secara aktual, bukan lagi berdasarkan kuotasi.

“Dengan berbasis transaksi aktual, INDONIA dinilai lebih akurat, objektif, dan mencerminkan kondisi likuiditas pasar secara riil. Hal ini merupakan bagian dari reformasi suku bunga acuan yang sejalan dengan praktik terbaik global, guna memperkuat pendalaman pasar keuangan Indonesia,” tulis Ramdan dalam keterangan resmi, Rabu (31/12/2025).

Langkah penghentian JIBOR ini telah melalui persiapan matang yang dikawal oleh National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR). Kelompok kerja ini terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan APUVINDO.

Meskipun JIBOR baru resmi berakhir besok, INDONIA sebenarnya telah dipublikasikan sejak 1 Agustus 2018 untuk membiasakan pelaku pasar.

Data menunjukkan transisi berjalan sukses dengan penurunan signifikan pada kontrak yang masih mengacu pada JIBOR.

Kontrak JIBOR jatuh tempo < 31 Desember 2025 mengalami penurunan 67,7 persen, dari Rp140,37 triliun (September 2024) menjadi Rp45,28 triliun (September 2025), dan kontrak dengan Fallback Rate, yakni nilai kontrak yang telah dinegosiasikan dengan bunga baru untuk periode setelah JIBOR dihapus, justru meningkat 35,9 persen, dari Rp164,48 triliun menjadi Rp223,76 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191946//rupiah-eqk1_large.jpg
4 Fakta Rupiah Tak Boleh Ditolak hingga Sanksinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191730//bank_indonesia-edmx_large.jpg
Ada di UU, BI Tegaskan Tak Boleh Tolak Pembayaran Pakai Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191438//roti-r4bF_large.jpg
Roti O Bisa Kena Denda Rp200 Juta Usai Tolak Pembayaran Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191545//pembiayaan_uang_tunai-V9ZI_large.jpg
Ternyata Ini Sanksi Tolak Pembayaran Uang Tunai, Didenda Rp200 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191505//bank_indonesia-XxLq_large.jpg
BI soal Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai: Rupiah Tak Boleh Ditolak, Sudah Ada di UU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191421//uang-Ly3D_large.jpeg
Ini Sanksi Tolak Pembayaran Uang Tunai, Bisa Didenda Rp200 Juta!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement