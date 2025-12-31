Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Paksa Ekonomi Indonesia Tumbuh 6% di 2026, Ini Caranya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |19:13 WIB
Purbaya Paksa Ekonomi Indonesia Tumbuh 6% di 2026, Ini Caranya
Purbaya Paksa Ekonomi Indonesia Tumbuh 6% di 2026, Ini Caranya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik di tahun 2026. Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6%.

"Ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 harusnya pertumbuhannya 6%. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai," ujar Purbaya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Untuk merealisasikan itu, belanja negara akan digenjot sejak awal tahun. Selain itu, Pemerintah juga terus akan melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).

"Jadi sekarang bisa ngomong dengan lebih yakin bahwa tahun depan 6%, walaupun di APBN 5,4% ya, saya akan paksa dorong ke 6% dan probability itu terjadi semakin terbuka lebar, karena kami semakin sinkron dengan bank sentral," jelas dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192903/purbaya-OIZn_large.jpg
Purbaya Tak Bisa Tidur Mikirin Setoran Negara: Saya Pikir 31 Desember Menkeu Sudah Tenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192705/purbaya-JQ5x_large.jpg
Purbaya ke KSAD Jenderal Maruli: Kalau Anda Ngutang, Jaminannya Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192691/purbaya-KGVz_large.jpg
Sisa Dana Bencana Rp1,51 Triliun, Purbaya Sentil BNPB: Besok Bisa Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192644/purbaya-LCnN_large.jpg
Purbaya Bebaskan Bea Masuk Barang Bantuan Bencana hingga Keperluan Ibadah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192623/purbaya-6IQl_large.png
Purbaya Kaget KSAD Jenderal Maruli Ngutang Buat Bangun Jembatan Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192492/purbaya-L1nS_large.jpg
Purbaya Tambah Rp7,66 Triliun untuk THR dan Gaji ke-13 Guru ASN 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement