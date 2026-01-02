Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Menteri Ara: Kawasan Menteng Bakal Ditransformasi Jadi Kampung Kuliner di 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |16:16 WIB
Menteri Ara: Kawasan Menteng Bakal Ditransformasi Jadi Kampung Kuliner di 2026
Menteri Maruarar Sirait (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menyiapkan transformasi Kawasan Menteng Jakarta menjadi kawasan tematik, seperti kampung kuliner, pada 2026.

“Sebelum program berjalan, kami akan berdialog dengan warga. Apakah mereka setuju atau tidak. Setiap kebijakan publik harus melibatkan masyarakat agar program berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta dikutip, Jumat (2/1/2026)..

Menurutnya, hal itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Akan tetapi, Maruarar atau disapa Ara menyatakan seluruh rencana kebijakan dan program akan diawali dengan dialog bersama warga untuk memastikan dukungan dan persetujuan masyarakat.

Kementerian PKP terus mendorong penataan kawasan kumuh secara bertahap dan berkelanjutan. Salah satu upaya tersebut dilakukan di Kelurahan Menteng, Jakarta, melalui pendekatan gotong royong bersama tanpa menggunakan APBN.

Ara menuturkan saat ini telah terdapat dua unit rumah yang sedang direnovasi melalui semangat gotong royong bersama. Progres renovasi telah mencapai 70 persen dan ditargetkan rampung pada pertengahan Januari 2026.

“Saat ini sudah ada dua rumah yang direnovasi secara gotong royong, progresnya sudah 70 persen dan kami targetkan selesai pertengahan Januari 2026. Ini contoh nyata bahwa dengan kolaborasi, perbaikan hunian bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.

 

Halaman:
1 2
