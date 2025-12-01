Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Rumah Kelas Menengah Bisa Jadi Pendorong Pulihnya Sektor Properti, Ini Alasannya

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |15:25 WIB
Rumah Kelas Menengah Bisa Jadi Pendorong Pulihnya Sektor Properti, Ini Alasannya
Rumah Kelas menengah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Industri properti diyakini akan segera kembali pulih dalam waktu tidak lama lagi. Keyakinan ini didasarkan pada banyaknya stimulus dan kebijakan di sektor properti yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan peningkatan  ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Perhatian besar dari Presiden Prabowo tersebut akan memberikan kepastian pada pasar dan mendorong masyarakat, khususnya anak muda untuk membeli rumah. 

Menurut CEO Zafland Zaenab Fitriyah, rumah kelas menengah akan memiliki andil besar dalam menggeliatkan kembali sektor properti di Indonesia. 

Bahkan dia mengatakan rumah kelas menengah saat ini sangat diminati dan permintaannya akan terus meningkat.

“Apalagi dengan adanya program beli rumah bebas pajak untuk properti dengan harga maksimal Rp5 miliar dan pemerintah akan membebaskan PPN hingga Rp2 miliar, ini akan membuat rumah kelas menengah akan semakin diminat,“ kata Zaenab dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/12/2025).

Pemerintah sendiri memastikan program PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dilanjutkan hingga Desember 2027. 

 

