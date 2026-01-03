TGI Pulihkan Operasional Usai Kebakaran Pipa Gas

JAKARTA - PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) melakukan pemulihan jaringan pada insiden kebocoran pipa gas di Indragiri Hilir, Riau.

Setelah dilakukan penutupan seluruh section valve terdekat pada Jum'at malam, api di sekitar pipa terdampak telah sepenuhnya padam pada Sabtu pukul 05:35 WIB (3/1/2026).

Corporate Secretary TGI Emil Ismail menegaskan bahwa prioritas utama perusahaan adalah memastikan pengamanan lokasi dan keselamatan masyarakat serta melakukan pemulihan operasional secepatnya.

"Seluruh tahapan penanganan dilakukan mengikuti standar HSSE oleh personel yang kompeten," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (3/1/2026).

Dia menambahkan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Delapan warga yang mengalami luka bakar ringan telah mendapatkan perawatan dan kembali ke rumah masing-masing. Selain itu atas beberapa aset milik warga sekitar yang terdampak, TGI berkomitmen untuk bertanggung-jawab penuh atas semua dampak yang ditimbulkan.