Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Bekukan Izin Operasi PO Bus Cahaya Trans Buntut Kecelakaan Maut di Tol Krapyak

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |13:33 WIB
Kemenhub Bekukan Izin Operasi PO Bus Cahaya Trans Buntut Kecelakaan Maut di Tol Krapyak
Kemenhub Bekukan Izin Operasi PO Bus Cahaya Trans Buntut Kecelakaan Maut di Tol Krapyak
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memberikan sanksi berupa pembekuan izin penyelenggaraan angkutan orang milik PT Cahaya Wisata Transportasi atau Cahaya Trans

Pembekuan ini menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT Cahaya Wisata Transportasi dalam hal penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menjelaskan, pembekuan izin penyelenggaraan ini berlaku selama 12 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 23 Tahun 2026.

"Selama pemberlakuan sanksi administratif, perusahaan tersebut juga wajib memperbaharui perizinan berusaha dan Kartu Pengawasan yang dimiliki serta melaporkan dan mendaftarkan seluruh armada yang digunakan/dioperasionalkan pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission," ujar Aan di Jakarta, Selasa (6/1/2026). 

Di samping itu juga wajib untuk menyusun, melaksanakan, dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, paling lama tiga bulan sejak perizinan berusaha yang terbaru diterbitkan.

"PT Cahaya Wisata Transportasi wajib melaksanakan perbaikan dan tanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan serta melaporkannya kepada Dirjen Perhubungan Darat," tegasnya.

Apabila perusahaan tersebut tidak melakukan kewajibannya, maka akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan yang berupa perizinan berusaha Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Bus Pariwisata.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193714//libur_nataru_2026-xsdo_large.jpg
Penumpang Angkutan Umum Naik 12,48 Persen pada Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193654//menhub_dudy-oMkX_large.jpg
Operasional Angkutan Barang Bakal Diperketat pada Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193630//menhub_dudy_soal_wfa-Brpm_large.jpg
Pemerintah Akan Berlakukan WFA pada Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193468//viral-jcQL_large.jpg
Mobil Tabrak Separator Busway hingga Terbakar di Pulogadung, Pengemudi Mabuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193362//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-w10h_large.jpg
3.183 Kecelakaan Terjadi Selama Libur Nataru, 403 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193255//kasus_kecelakaan_lalu_lintas-YDN4_large.jpg
Kronologi Tabrak Lari Mobil Mazda: 2 Pelajar Tewas hingga Disambar Kereta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement