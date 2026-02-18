Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Backlog Rp20 Triliun, Menhub Pastikan Program Transportasi Tetap Jalan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |18:30 WIB
Backlog Rp20 Triliun, Menhub Pastikan Program Transportasi Tetap Jalan
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan anggaran Tahun Anggaran 2026 mengalami backlog atau kekurangan sekitar Rp20 triliun. (Foto: Okezone.com/BKIP)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan anggaran Tahun Anggaran 2026 mengalami backlog atau kekurangan sekitar Rp20 triliun untuk memenuhi kebutuhan program-program yang akan dijalankan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp28,48 triliun, sebagian dialokasikan untuk kegiatan prioritas direktif presiden sebesar Rp1,35 triliun. Penyesuaian tersebut membuat alokasi efektif kementeriannya menjadi Rp27,13 triliun.

"Dari alokasi anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp28,48 triliun, sesuai surat Menteri Keuangan, anggaran diutamakan untuk kegiatan prioritas direktif presiden sebesar Rp1,35 triliun, sehingga alokasi anggaran Kemenhub pasca penguatan program menjadi sebesar Rp27,13 triliun," ujarnya dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/2/2026).

Meski demikian, Menhub tetap berkomitmen memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk menjaga kinerja pembangunan sektor transportasi nasional.

"Terkait anggaran 2026, kami akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia, namun kami akan berupaya sekeras mungkin untuk mengatasi backlog sebesar Rp20 triliun. Kami akan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan," kata Dudy.

Sebelumnya, kebutuhan anggaran Kemenhub untuk 2026 tercatat mencapai sekitar Rp48,88 triliun. Dengan pagu efektif Rp27,13 triliun, masih terdapat kesenjangan pendanaan sekitar Rp20 triliun antara kebutuhan program dan anggaran yang tersedia sepanjang tahun.

Dalam struktur belanja, alokasi anggaran sebesar Rp28 triliun diprioritaskan untuk program infrastruktur konektivitas sebesar Rp16,87 triliun, disusul dukungan manajemen Rp9,77 triliun, dan pendidikan vokasi Rp1,83 triliun. Fokus pada konektivitas menegaskan arah kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pembangunan jaringan transportasi nasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202264//libur_lebaran_2026-O19o_large.jpg
Realisasi Angkutan Lebaran 2026 Berpotensi Lampaui Survei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202187//kapal-l4m6_large.jpg
Jumlah Penumpang Kapal Penyeberangan Merak-Bakauheni Diprediksi 3,75 Juta saat Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201938//bandara-f0Cm_large.jpg
Daftar 5 Bandara Rawan Penyerangan Usai KKB Tembak Pilot-Kopilot Smart Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201762//menhub_dudy-v8RS_large.jpg
Menhub: Pembatasan Operasional Angkutan Barang untuk Keselamatan Arus Lalu Lintas pada Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201731//menhub_dudy-W51D_large.jpg
Menhub Sebut Penerapaan FWA Dukung Kelancaran Angkutan Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201708//angkutan_lebaran_2026-crOH_large.jpg
Kemenhub Siapkan Strategi Hadapi Angkutan Lebaran 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement