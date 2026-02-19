Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Ungkap Kronologi Pesawat Pelita Air Jatuh di Kaltara

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |16:03 WIB
Kemenhub Ungkap Kronologi Pesawat Pelita Air Jatuh di Kaltara
Pesawat Pelita Air Jatuh (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengungkapkan kronologi
kecelakaan pesawat Pelita Air dalam penerbangan rute Long Bawan-Tarakan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa mengatakan pesawat berangkat dari Bandar Udara Long Bawan pada pukul 04.10 UTC (12.10 WITA) menuju Bandar Udara Tarakan dengan membawa muatan BBM Pertamina dengan estimasi waktu kedatangan di Tarakan pada pukul 05.15 UTC (13.15 WITA). 

"Pilot menyampaikan kepada petugas ATC Tarakan waktu perkiraan pesawat Abeam Malinau pada pukul 04.24 UTC (12.24 WITA), namun pada pukul 04.20 UTC (12.20 WITA), diterima sinyal Emergency Locator Transmitter (ELT) dari pesawat tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/2/2026).

Berdasarkan data awal, penyebab kejadian kecelakaan pesawat yang mengangkut 1 (satu) orang crew yaitu pilot saat ini masih dalam penyelidikan. 

"Informasi terakhir yang kami peroleh pada pukul 15.16 WITA  pilot atas nama Capt Hendrick Lodewyck Adam dinyatakan meninggal dunia," tuturnya.

Dari sisi kelaikudaraan, pesawat telah menjalani pemeriksaan rutin 100 jam dan 200 jam pada 11 Februari 2026. Total pemeriksaan jam terbang pesawat mencapai 3.303 jam

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah berkoordinasi dengan operator, otoritas bandara, serta instansi terkait untuk memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan dengan baik. Proses investigasi akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku oleh instansi berwenang.

 

