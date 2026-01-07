Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Geopolitik Global hingga Konflik Kawasan Diprediksi Tekan Sektor Maritim Indonesia di 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |19:49 WIB
Geopolitik Global hingga Konflik Kawasan Diprediksi Tekan Sektor Maritim Indonesia di 2026
Maritim Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sektor maritim Indonesia diperkirakan menghadapi tekanan berat sepanjang 2026 seiring meningkatnya ketegangan geopolitik global, gangguan rantai pasok, serta risiko keamanan di jalur pelayaran utama dunia. Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong kenaikan biaya logistik, memperbesar risiko distribusi barang, dan menekan daya saing ekonomi nasional yang sangat bergantung pada transportasi laut.

Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, menilai dinamika global yang berkembang belakangan ini akan memberi dampak langsung terhadap stabilitas perdagangan laut di kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya, eskalasi konflik internasional, termasuk invasi Amerika Serikat ke Venezuela, dapat mengganggu arus perdagangan global sekaligus meningkatkan risiko keamanan maritim.

"Jadi kita tahu saat ini ada peristiwa invasi Amerika ke Venezuela yang membuat arus perdagangan global agak terganggu, sudah pasti akan berpengaruh pada biaya logistik hingga keamanan maritim Indo-Pasifik," kata Siswanto dalam acara Konferensi Pers Awal Tahun The National Maritime Institute (Namarin) di Jakarta, Rabu (7/1/2025).

Kepala Pusat Kajian Maritim Seskoal Laksamana Pertama TNI Salim menilai lingkungan maritim global saat ini berada dalam situasi yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Menurutnya, laut bukan sekadar jalur distribusi ekonomi, tetapi juga ruang strategis yang menjadi titik temu kepentingan politik, militer, dan perdagangan internasional.

Salim mengatakan, meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan maritim global sekarang ini dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah hegemoni kekuatan antara Amerika Serikat dan China di kawasan. Teranyar soal invasi AS ke Venezuela. Kemudian potensi konflik yang bakal menyusul ialah konflik China-Taiwan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158747/pelaut-jwB4_large.jpg
Pelaut RI Dilirik Kapal Internasional, Posisi Indonesia Makin Kuat di Maritim Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3144077/maritim-6Xqa_large.jpg
Jadi Pemain Kunci Global, Ini Kekuatan Industri Maritim Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/320/3142190/indonesia_maritim_week-NAqO_large.jpg
Indonesia Maritime Week 2025 Dibuka, Menko AHY: Potensi Maritim Kita Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/320/3138922/industri_maritim-Wu9T_large.jpg
Ekspor Tembus Rp19 Triliun, Ini Cara RI Perkuat Industri Maritim hingga Galangan Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/320/3092369/ini-cara-percepat-transformasi-digital-sektor-maritim-indonesia-X2xSHbqFEO.png
Ini Cara Percepat Transformasi Digital Sektor Maritim Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077873/jalur-perdagangan-global-ri-malaysia-dan-singapura-bahas-keamanan-selat-malaka-singapura-DDNTCAHSWC.png
Jalur Perdagangan Global, RI-Malaysia dan Singapura Bahas Keamanan Selat Malaka-Singapura
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement