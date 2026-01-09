Lalu Lintas Padat, Pelindo Pastikan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok Berjalan Normal

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok menyatakan bahwa operasional Pelabuhan Tanjung Priok tetap berjalan normal dan terkendali, meskipun terjadi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan di wilayah Cilincing hingga akses Marunda.

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra menyatakan, hasil pemantauan menunjukkan tidak terdapat antrean signifikan di pintu masuk maupun keluar pelabuhan, dan seluruh sistem gate terminal beroperasi normal.

“Kondisi lalu lintas di dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Priok terpantau aman dan terkendali. Aktivitas bongkar muat, pergerakan petikemas, serta layanan terminal berjalan tanpa gangguan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sempat terjadi kemacetan pada tanggal 8 Januari malam yang terjadi di luar wilayah operasional pelabuhan, terutama pada jalan umum menuju kawasan pergudangan dan depo di Cilincing, Marunda, dan Cakung Cilincing, seiring meningkatnya pergerakan truk trailer pada jam-jam tertentu.

Terkait dengan kesiapan lapangan penumpukan, Pelindo memastikan Yard Occupancy Ratio (YOR) masih dalam batas aman.

Berdasarkan data per 9 Januari 2026 pukul 08.00 WIB, mayoritas terminal mencatat YOR di bawah standar 65 persen.