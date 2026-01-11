Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tips Dapat Uang dari Roblox yang Legal dan Aman

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |18:05 WIB
JAKARTA - Tips dapat uang dari Roblox yang legal dan aman. Roblox merupakan salah satu game luar negeri penghasil uang. 

Roblox kini bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan secara legal dan aman. Game ni memiliki jutaan pemain aktif, sehingga membuka peluang bagi kreator konten dan pengembang indie untuk mendapatkan uang nyata.

Salah satu cara utama menghasilkan uang di Roblox adalah melalui program Developer Exchange (DevEx). Fitur ini memungkinkan pemain atau pengembang untuk menukarkan Robux, mata uang virtual Roblox, menjadi dolar AS sesuai nilai tukar resmi.

Secara singkat, mekanismenya:

1. Buat game atau konten di Roblox.

2. Jual game, item, atau akses premium kepada pemain lain menggunakan Robux.

3. Kumpulkan saldo Robux yang bisa dicairkan melalui akun DevEx.

Robux sendiri digunakan untuk membeli item eksklusif, akses ke game premium, atau menyesuaikan karakter. Tanpa akun DevEx, Robux hanya tersimpan di akun Roblox dan tidak bisa diubah menjadi uang sungguhan.

Sebagai gambaran: jika 1 USD setara dengan 100 Robux dan nilai tukar Rp15.900 per USD, maka gift card senilai Rp100.000 bisa menghasilkan sekitar 600–800 Robux, tergantung kebijakan Roblox di Indonesia. Misalnya, 5.000 Robux yang terkumpul dari penjualan item setara dengan sekitar USD17,5 atau Rp280.000. Nilai ini bisa meningkat seiring bertambahnya pemain dan transaksi di game.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
