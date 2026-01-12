Biaya Pendidikan Ditanggung Negara, Prabowo: Anak Pemulung Bisa Jadi Dokter hingga Pengusaha

JAKARTA - Pemerintah akan membangun sejumlah kampus baru, termasuk sekolah kedokteran dan teknik, yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung oleh negara.

Presiden Prabowo menyatakan seluruh kampus baru yang dibangun negara nantinya akan dibuka untuk semua anak Indonesia tanpa pungutan biaya. Negara akan menanggung penuh biaya pendidikan agar tidak ada lagi hambatan ekonomi bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi.

"Anak tukang pemulung harus bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter, bisa jadi pengusaha. Bahkan bisa jadi jenderal. Itu cita-cita saya," ujarnya dalam pidatonya dalam Peresmian 166 Sekolah Rakyat di Banjar Baru, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, pendidikan memang membutuhkan biaya besar, namun anggaran tersebut kerap tergerus akibat kebocoran dan praktik korupsi.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang bersih agar dana publik benar-benar digunakan untuk membangun sekolah dan kampus yang dibutuhkan rakyat.

"Kalau uang negara dicuri atau dikorupsi, uang kita kurang untuk membangun sekolah yang ingin kita bangun," ujarnya.