HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Cara Menghapus Data di Pinjol yang Belum Lunas 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |22:12 WIB
3 Cara Menghapus Data di Pinjol yang Belum Lunas 
Pinjol (Foto: Okezone)
JAKARTA -  Ada 3 cara menghapus data di Pinjol yang belum lunas. Pinjaman online (pinjol) masih menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. 

Di mana bagi debitur atau peminjam, yang sering ditanyakan yaitu cara menghapus data pinjol yang belum lunas. Berikut cara menghapus data di pinjol yang belum lunas: 

1. Menghapus Data Dalam Aplikasi Pinjol

Lakukanlah beberapa cara dibawah ini, sebelum kamu melakukan uninstall aplikasi pinjol:

- Masuk ke menu ‘Pengaturan’.

- Gulir ke bawah sampai menemukan opsi ‘Aplikasi’, lalu klik ‘Kelola Aplikasi’

- Cari dan pilih aplikasi pinjaman online yang ingin digunakan.

- Ubah izin akses tersebut dengan melalui ‘Perizinan aplikasi’.

- Matikan semua perizinan di aplikasi tersebut. 

 

