HOME FINANCE HOT ISSUE

Usai Soeharto, Prabowo Jadi Presiden Indonesia Pertama yang Resmikan Kilang Minyak dalam 32 Tahun Terakhir

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |09:25 WIB
Usai Soeharto, Prabowo Jadi Presiden Indonesia Pertama yang Resmikan Kilang Minyak dalam 32 Tahun Terakhir
Usai Soeharto, Prabowo Jadi Presiden Indonesia Pertama yang Resmikan Kilang Minyak dalam 32 Tahun Terakhir (Foto: Setpres)
A
A
A

BALIKPAPAN - Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP (Refinery Development Master Plan) Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 12 Januari 2026.

Prabowo mengaku bangga bisa meresmikan proyek RDMP Balikpapan. Pasalnya, ini merupakan proyek kilang minyak pertama yang berhasil dirampungkan Indonesia sejak 1994 alias 32 tahun lalu, ketika Presiden ke-2 Indonesia Soeharto meresmikan proyek RDMP di Kilang Balongan, Jawa Barat.

"Tadi sudah disebut bahwa acara seperti ini pernah dilakukan tahun 1994, berarti 32 tahun lalu. Tentunya saya menyambut bahagia dan merasa sangat bangga atas apa yang kita hasilkan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, jajaran yang bekerja keras sehingga kita berhasil mencapai hal ini. Ini adalah prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa," kata Prabowo.

RDMP sendiri merupakan proyek pengembangan dan modernisasi kilang eksisting yang dimiliki PT Pertamina (Persero). Proyek dengan nilai investasi mencapai USD7,4 miliar ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri sekaligus menekan impor BBM. Sebab, pasca dimodernisasi, kilang ini memiliki kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 360 ribu barel per hari (bph), naik dari kapasitas sebelumnya 260 ribu bph.

Dengan peningkatan kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100 ribu bph, Kilang Balikpapan mampu menambah produksi bensin sebanyak 5,8 juta kiloliter (kl) per tahun, 1,8 juta kl diesel (solar) per tahun, avtur sebanyak 640 ribu kl, serta LPG sebanyak 336 kilo ton per tahun. Berkat kilang ini, Indonesia bisa menekan impor BBM dan LPG dan menghemat devisa kurang lebih sebesar Rp68 triliun per tahun.

 

