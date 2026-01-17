Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Pegadaian di Akhir Pekan: Galeri24 dan UBS Kompak Naik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |09:36 WIB
Harga Emas Pegadaian di Akhir Pekan: Galeri24 dan UBS Kompak Naik
Harga Emas di Pegadaian (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga ragam produk emas yang dijual di Pegadaian mengalami pergerakan hari ini, Sabtu (17/1/2026). Berdasarkan pantauan, baik emas Galeri24 serta UBS kompak alami kenaikan.

Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 dibandrol di level Rp2.695.000 per gram. Terjadi kenaikan sebesar Rp3.000 dari harga sebelumnya Rp2.692.000 per gram.

Untuk emas UBS dijual di harga Rp2.749.000 per gram pada hari ini. Naik sebesar Rp7.000 dibanding hari sebelumnya yang dijual seharga Rp2.742.000 per gram.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram. Sementara emas Antam masih tidak ditampilkan pada laman.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini:

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
