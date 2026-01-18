BULOG Aceh Pastikan Stok Pangan Aman Hadapi Tradisi Meugang Jelang Ramadan

Perum BULOG Kantor Wilayah Aceh pastikan ketersediaan stok beras di seluruh wilayah Aceh dalam kondisi aman dan mencukupi. (Foto: dok BULOG)

BANDA ACEH — Perum BULOG Kantor Wilayah Aceh memastikan ketersediaan stok beras di seluruh wilayah Aceh dalam kondisi sangat aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya menjelang Tradisi Meugang untuk menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026.

Berdasarkan posisi stok per 18 Januari 2026, BULOG Aceh menguasai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 62.820 ton, yang tersebar di seluruh gudang dan kantor cabang di wilayah Aceh.

Selain beras, BULOG Aceh juga mengelola stok minyak goreng sebanyak 191.428 liter, sehingga dukungan pangan pokok bagi masyarakat tetap terjaga secara optimal.

Dirut Bulog Letjen TNI Purn Ahmad Rizal R dalam siaran pers menyampaikan ketersediaan stok yang sangat berlimpah ini menjadi fondasi kuat bagi BULOG Aceh dalam melaksanakan berbagai penugasan pemerintah, mulai dari stabilisasi pasokan dan harga, bantuan pangan, hingga penyaluran bantuan tanggap darurat bencana, tanpa mengganggu kesiapan pasokan menjelang periode konsumsi tinggi saat Tradisi Meugang masyarakat Aceh, Ramadan, dan Idulfitri 1447 H.

"Hingga pertengahan Januari 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan dan CBP di Aceh juga berjalan dengan baik. Total realisasi CBP bencana mencapai 14.435 ton, sementara penyaluran Bantuan Pangan Beras tercatat sebesar 9.980 ton, dengan tingkat realisasi di berbagai kabupaten/kota mendekati bahkan mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran berjalan efektif secara keseluruhan," ujarnya.

Kondisi BULOG Takengon Terkendali dan Stok Terus Terisi