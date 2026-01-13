Dukung Swasembada Pangan 2025, BULOG Terima Penghargaan dari Menteri Pertanian

JAKARTA — Perum BULOG kembali menegaskan peran strategisnya sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Hal ini dibuktikan dengan sepuluh pejabat Perum BULOG yang menerima penghargaan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman atas prestasi di unit kerjanya yang telah berdedikasi dan berkontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional 2025.

Sepuluh pejabat BULOG ini telah berkontribusi menjaga cadangan, stabilitas pasokan, dan distribusi pangan nasional. Sepuluh pejabat tersebut terdiri dari lima Pemimpin Wilayah Perum BULOG terbaik dan lima Pemimpin Cabang Perum BULOG terbaik.

Adapun di antaranya, Pemimpin Wilayah Kanwil Jawa Timur, Kanwil Jawa Tengah, Kanwil Sulawesi Tenggara, Kanwil Nusa Tenggara Barat, serta Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selanjutnya, Pemimpin Cabang Pinrang, Sidrap, Parepare, Unaaha, dan Pati.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Serap Gabah/Beras dan Hilirisasi yang diselenggarakan pada Senin (12/1/2026), bertempat di Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta.

Rapat koordinasi ini membahas agenda strategis nasional, meliputi persiapan serapan gabah pada 2026, percepatan kawasan swasembada pangan Papua Selatan, hilirisasi peternakan, serta penguatan kinerja pangan nasional secara menyeluruh.