Pegadaian Gelar Gema Ramadhan Bareng Tring, Ajang Kampanye Kemudahan Transaksi Emas

JAKARTA - PT Pegadaian kembali menyapa masyarakat dengan kampanye kemudahan bertransaksi emas. Pada bulan Ramadan tahun ini, Pegadaian menyapa dengan cara khas dan suasana baru melalui gelaran “Gema Ramadhan Bareng Tring” yang digelar pada 6-8 Maret 2026 di Istora Senayan Jakarta Selatan.

Dalam gelaran tersebut, Pegadaian memperkenalkan kampanye kemudahan bertransaksi emas bagi masyarakat di semua kalangan dan berbagai usia baik generasi milenial maupun generasi Z. Kemudahan tersebut ditawarkan Pegadaian melalui aplikasi Tring yang dirancang khusus bagi kenyamanan para nasabah.

Bukan hanya memperkenalkan, Pegadaian juga turut mengedukasi masyarakat terkait pentingnya berinvestasi emas dengan menghadirkan Booth Tring secara khusus di jajaran tenant Gema Ramadhan Bareng Tring.

Wakil Direktur Utama PT Pegadaian Budi Wahju Soesilo mengatakan, aplikasi Tring bisa menjadi sarana daya tarik dan edukasi agar masyarakat maupun pelaku UMKM bisa berinvestasi emas sejak dini. Aplikasi itu kini menjadi andalan Pegadaian dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para nasabah maupun masyarakat.

“Karena pada saat ini Pegadaian punya aplikasi Tring yang bisa memudahkan, cepat dan aman untuk bisa menginvestasikan. Jadi saat ini Pegadaian itu sudah bertransformasi. Kalau dulu, kita mengenal Pegadaian itu dengan tekniknya menyelesaikan masalah tanpa masalah, ini zaman-zaman Baby Boomer ya. Tapi setelah ke sini kami sekarang mempunyai aplikasi Tring,” kata Budi dalam sesi Talkshow Gema Ramdhan Bareng Tring di Istora Senayan Jakarta selatan, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan baya fitur dalam aplikasi Tring yang memudahkan nasabah maupun masyarakat dari berbagai kalangan untuk berinvestasi emas di Pegadaian. Dalam aplikasi tersebut, nasabah maupun masyarakat bisa dengan mudah menabung, mencicil bahkan mendepositokan emas yang telah dibeli di Pegadaian.