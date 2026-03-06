Optimalkan Pelayanan, Pegadaian Kampanyekan Komitmen Melayani Sepenuh Hati

JAKARTA - PT Pegadaian secara resmi mengukuhkan komitmennya dalam melakukan transformasi layanan secara menyeluruh melalui peluncuran kampanye nasional "Melayani Sepenuh Hati" untuk MengEMASkan Indonesia, yang digelar di Ballroom The Gade Tower - Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk akselerasi dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memperkuat peran BUMN dalam memberikan nilai tambah maksimal kepada masyarakat.

Turut hadir Senior Director Chief Marketing Officer Danantara Asset Management Dendi Tegar Danianto, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan beserta jajaran dan juga perwakilan Insan Pegadaian.

Dalam kesempatan ini, komitmen transformasi layanan Pegadaian ditandai dengan penyematan pin “Melayani Sepenuh Hati” kepada dua orang perwakilan Insan Pegadaian, yang menjadi pertanda bahwa Pegadaian siap menjadi sahabat setia masyarakat dalam memberikan solusi keuangan yang bermanfaat.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan, pelayanan merupakan prioritas utama yang harus diberikan dari perusahaan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan.