Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Tring! by Pegadaian Hadirkan Festival Seru di 10 Kota Besar Indonesia, Catat Tanggalnya!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |12:05 WIB
Tring! by Pegadaian Hadirkan Festival Seru di 10 Kota Besar Indonesia, Catat Tanggalnya!
PT Pegadaian perkuat komitmennya dalam literasi keuangan digital melalui rangkaian festival bertajuk Ramadan Bareng Tring!. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA – Menyambut bulan suci yang penuh keberkahan, PT Pegadaian kembali memperkuat komitmennya dalam literasi keuangan digital melalui rangkaian festival bertajuk “Ramadan Bareng Tring!”.

Setelah sukses menyapa ribuan pengunjung di lima kota, yakni Medan, Pekanbaru, Makassar, Surabaya, dan Manado pada akhir Februari lalu, festival ini siap melanjutkan perjalanannya ke berbagai penjuru Indonesia lainnya.

Menghadirkan perpaduan antara edukasi finansial, hiburan, hingga aksi sosial, selanjutnya Ramadan Bareng Tring! akan hadir di Palembang, Denpasar, Bandung, dan Semarang pada 7-8 Maret 2026, serta Balikpapan pada 14-15 Maret mendatang.

Melalui festival ini, Pegadaian mengajak masyarakat untuk merasakan kemudahan berinvestasi emas secara digital semudah membalikkan telapak tangan. Sesuai jargonnya, urusan emas kini jadi mudah dan cepat #MulaiDariTring!.

“Ramadan Bareng Tring!” bukan sekadar bazar biasa. Pegadaian telah menyiapkan rangkaian agenda menarik yang dirancang untuk seluruh masyarakat Indonesia, di antaranya:

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/340/3204694//dprd_kota_bandung_raperda-5IhK_large.jpg
Pansus 12 DPRD Kota Bandung Dorong Penyempurnaan Raperda Kesejahteraan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/12/3204589//foom_switch_blac-vIfY_large.jpg
FOOM X Switch Resmi Hadir, Smart Control Simpel untuk Penggunaan Harian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/340/3204474//anggota_pansus_13_dprd_kota_bandung-KUm4_large.jpg
Pansus 13 DPRD Bandung Siapkan Regulasi Perkuat Tata Kelola Kota agar Lebih Tertib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/11/3204450//ilustrasi_pembayaran_pkb_jakarta-xZM6_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Hadirkan QRIS Tap, Bayar PKB Jadi Makin Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/298/3204099//ciptarasa_ayam_bawang-1o6R_large.jpg
Ciptarasa, Bumbu Serbaguna Ajaib untuk Semua Masakan Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/340/3204153//ketua_pansus_14_dprd_kota_bandung_radea-geuU_large.jpg
Pansus DPRD Kota Bandung Kawal Ranperda Pengendalian Perilaku Seks Berisiko Sampai Tuntas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement