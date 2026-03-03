Tring! by Pegadaian Hadirkan Festival Seru di 10 Kota Besar Indonesia, Catat Tanggalnya!

JAKARTA – Menyambut bulan suci yang penuh keberkahan, PT Pegadaian kembali memperkuat komitmennya dalam literasi keuangan digital melalui rangkaian festival bertajuk “Ramadan Bareng Tring!”.

Setelah sukses menyapa ribuan pengunjung di lima kota, yakni Medan, Pekanbaru, Makassar, Surabaya, dan Manado pada akhir Februari lalu, festival ini siap melanjutkan perjalanannya ke berbagai penjuru Indonesia lainnya.

Menghadirkan perpaduan antara edukasi finansial, hiburan, hingga aksi sosial, selanjutnya Ramadan Bareng Tring! akan hadir di Palembang, Denpasar, Bandung, dan Semarang pada 7-8 Maret 2026, serta Balikpapan pada 14-15 Maret mendatang.

Melalui festival ini, Pegadaian mengajak masyarakat untuk merasakan kemudahan berinvestasi emas secara digital semudah membalikkan telapak tangan. Sesuai jargonnya, urusan emas kini jadi mudah dan cepat #MulaiDariTring!.

“Ramadan Bareng Tring!” bukan sekadar bazar biasa. Pegadaian telah menyiapkan rangkaian agenda menarik yang dirancang untuk seluruh masyarakat Indonesia, di antaranya: