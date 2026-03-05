Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Maknai Ramadan, PNM Ajak Anak Yatim dan Dhuafa Roleplay Jadi Pemberdaya UMKM

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |21:11 WIB
Maknai Ramadan, PNM Ajak Anak Yatim dan Dhuafa Roleplay Jadi Pemberdaya UMKM
PNM ajak anak yatim dan dhuafa roleplay jadi pemberdaya UMKM. (Foto: dok PNM)
A
A
A

JAKARTA – Bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperbanyak amal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, salah satu caranya adalah dengan membagikan kebaikan kepada anak yatim dan dhuafa. Rasulullah SAW bersabda, “Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini,” sambil merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya (HR. Bukhari).

Makna hadis ini adalah orang yang merawat, menjaga, atau menyantuni anak yatim akan mendapatkan kedudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Perumpamaan dua jari yang dirapatkan menggambarkan kedekatan yang sangat erat, hampir tanpa jarak.

Semangat inilah yang turut menginspirasi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan bertajuk Ramadan Madani, Maknai Harmoni, sebuah program yang menghadirkan berbagai aktivitas positif selama bulan Ramadan, mulai dari kajian setelah Dzuhur, buka puasa bersama setiap hari, hingga kegiatan itikaf yang melibatkan Insan PNM dalam suasana kebersamaan dan refleksi spiritual.

Sebagai puncak rangkaian kegiatan Ramadan tahun ini, pada 5 Maret 2026, PNM menyelenggarakan santunan bagi 250 anak yatim dan dhuafa yang berasal dari Yayasan Kota Pelangi, Yayasan Aisyiyah Taman Menteng, serta anak-anak dari keluarga nasabah PNM Mekaar dhuafa.

Selain untuk mengaji, mendengarkan tausiyah, dan mendapatkan santunan, mereka juga diajak mengenal dunia kerja melalui kegiatan roleplay bekerja di PNM di berbagai divisi, sehingga dapat merasakan secara langsung bagaimana proses pemberdayaan PNM kepada pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil dijalankan.

Didampingi oleh Insan PNM, anak-anak diajak mempraktikkan berbagai aktivitas sederhana yang menggambarkan peran setiap divisi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat prasejahtera. Kegiatan ini dikemas secara ringan dengan berbagai permainan agar mudah dipahami oleh anak-anak.

Salah satu peserta mengungkapkan kegembiraannya, “Seru sekali bisa ikut kegiatan ini. Aku jadi tahu kalau bekerja bisa membantu banyak orang. Semoga nanti aku juga bisa punya pekerjaan yang bermanfaat seperti kakak-kakak di sini.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/11/3205206//taspen_thr_2026_pensiun-dhbk_large.jpeg
TASPEN Mulai Salurkan THR 2026 bagi Penerima Pensiun, Gunakan Prinsip 5T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/11/3205204//pelindo_terminal_petikemas-zNU8_large.jpeg
Arus Logistik Jelang Lebaran Meningkat, Pelindo Antisipasi Kepadatan di Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205124//umkm-Y8aV_large.jpg
Perlindungan Hak Intelektual dan Akses Pasar Jadi Fokus UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/12/3205109//goyang_shopeepay_ala_king_nassar-0YKP_large.jpg
Serunya Ramadan bersama Goyang ShopeePay, Ada Hadiah Menanti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/455/3204982//bri-0ba7_large.jpg
Dedikasi Rumiatun, BRILink Agen di Grobogan yang Sigap Melayani Warga Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/340/3204910//pansus_11_dprd_kota_bandung_tren_penurunan_angka_kelahiran-muBk_large.jpg
Waspadai Penurunan Angka Kelahiran, DPRD Kota Bandung Matangkan Raperda GDPK
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement