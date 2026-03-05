Maknai Ramadan, PNM Ajak Anak Yatim dan Dhuafa Roleplay Jadi Pemberdaya UMKM

JAKARTA – Bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperbanyak amal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, salah satu caranya adalah dengan membagikan kebaikan kepada anak yatim dan dhuafa. Rasulullah SAW bersabda, “Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini,” sambil merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya (HR. Bukhari).

Makna hadis ini adalah orang yang merawat, menjaga, atau menyantuni anak yatim akan mendapatkan kedudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Perumpamaan dua jari yang dirapatkan menggambarkan kedekatan yang sangat erat, hampir tanpa jarak.

Semangat inilah yang turut menginspirasi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan bertajuk Ramadan Madani, Maknai Harmoni, sebuah program yang menghadirkan berbagai aktivitas positif selama bulan Ramadan, mulai dari kajian setelah Dzuhur, buka puasa bersama setiap hari, hingga kegiatan itikaf yang melibatkan Insan PNM dalam suasana kebersamaan dan refleksi spiritual.

Sebagai puncak rangkaian kegiatan Ramadan tahun ini, pada 5 Maret 2026, PNM menyelenggarakan santunan bagi 250 anak yatim dan dhuafa yang berasal dari Yayasan Kota Pelangi, Yayasan Aisyiyah Taman Menteng, serta anak-anak dari keluarga nasabah PNM Mekaar dhuafa.

Selain untuk mengaji, mendengarkan tausiyah, dan mendapatkan santunan, mereka juga diajak mengenal dunia kerja melalui kegiatan roleplay bekerja di PNM di berbagai divisi, sehingga dapat merasakan secara langsung bagaimana proses pemberdayaan PNM kepada pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil dijalankan.

Didampingi oleh Insan PNM, anak-anak diajak mempraktikkan berbagai aktivitas sederhana yang menggambarkan peran setiap divisi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat prasejahtera. Kegiatan ini dikemas secara ringan dengan berbagai permainan agar mudah dipahami oleh anak-anak.

Salah satu peserta mengungkapkan kegembiraannya, “Seru sekali bisa ikut kegiatan ini. Aku jadi tahu kalau bekerja bisa membantu banyak orang. Semoga nanti aku juga bisa punya pekerjaan yang bermanfaat seperti kakak-kakak di sini.”