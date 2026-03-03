Ramadan Jadi Peluang Emas bagi Ribuan Nasabah PNM Berkat Bazar Cici Rosa

JAKARTA - Bulan Ramadan selalu identik dengan tradisi berburu takjil menjelang waktu berbuka. Fenomena ini bukan sekadar kebiasaan musiman, tetapi telah menjadi penggerak ekonomi rakyat.

Sejumlah survei perilaku konsumen Ramadan menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat untuk makanan dan minuman meningkat signifikan selama bulan puasa, terutama pada jam menjelang magrib. Momentum ini menjadi peluang emas bagi pelaku usaha ultra mikro, khususnya sektor kuliner.

Melihat peluang tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menggelar program Cici Rosa (Cicip-Cicip Produk Nasabah Mekaar) di seluruh cabang PNM. Kegiatan ini melibatkan ribuan nasabah binaan PNM Mekaar yang memiliki usaha kuliner, mulai dari makanan ringan, gorengan, es podeng, ayam geprek, hingga gado-gado dan aneka menu khas berbuka puasa lainnya.

Antusiasme masyarakat terlihat begitu tinggi. Sejak sore hari, pengunjung memadati area bazar Cici Rosa untuk berburu takjil sekaligus mendukung produk-produk lokal hasil karya perempuan prasejahtera binaan PNM. Tidak hanya menjadi ajang jual beli, Cici Rosa juga menjadi ruang interaksi hangat antara nasabah dan masyarakat.

Sekretaris Perusahaan PNM Dodot Patria Ary menyampaikan bahwa Cici Rosa adalah ruang yang disiapkan PNM agar para nasabah kuliner dapat memasarkan produknya.