Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI: Kinerja Industri Pengolahan Naik pada Kuartal IV 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |14:29 WIB
BI: Kinerja Industri Pengolahan Naik pada Kuartal IV 2025
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja lapangan usaha (LU) industri pengolahan meningkat dan berada pada fase ekspansi (indeks >50 persen), tecermin dari PMI-BI kuartal IV 2025 sebesar 51,86 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar 51,66 persen.

Berdasarkan komponen pembentuknya, peningkatan PMI-BI didorong oleh ekspansi pada mayoritas komponen yaitu Volume Produks​i, Volume Persediaan Barang Jadi, dan Volume Total Pesanan.

"Berdasarkan Sublapangan Usaha (Sub-LU), PMI-BI pada sebagian besar Sub-LU juga berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Barang Galian Bukan Logam, serta Industri Makanan dan Minuman," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Senin (19/1/2026).

Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang mengindikasikan kinerja kegiatan LU Industri Pengolahan tetap kuat dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 1,18 persen.

Pada kuartal I 2026, kinerja LU Industri Pengolahan diprakirakan terus meningkat dan berada pada fase ekspansi, tecermin dari PMI-BI sebesar 53,17 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194902/bank_indonesia-6g9f_large.jpg
BI Prediksi Kinerja Penjualan Eceran Naik 4,4 Persen di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/320/3194567/rupiah-IgJV_large.jpg
Modal Asing Masuk Indonesia Rp1,4 Triliun di Awal Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3194082/bank_indonesia-pr7K_large.jpg
BI Resmi Beralih dari JIBOR ke INDONIA di 2026, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191730/bank_indonesia-edmx_large.jpg
Ada di UU, BI Tegaskan Tak Boleh Tolak Pembayaran Pakai Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191505/bank_indonesia-XxLq_large.jpg
BI soal Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai: Rupiah Tak Boleh Ditolak, Sudah Ada di UU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191354/bayar_uang_cash-Pwv6_large.png
Respons BI soal Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai: Rupiah Tak Boleh Ditolak 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement