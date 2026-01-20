Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Temui Purbaya, AHY Bahas Anggaran Megaproyek Infrastruktur dan Kereta Cepat Surabaya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |16:41 WIB
Temui Purbaya, AHY Bahas Anggaran Megaproyek Infrastruktur dan Kereta Cepat Surabaya
Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan ke kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan ke kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, didampingi jajaran Sesmenko dan para deputi. Pertemuan ini digelar untuk memastikan dukungan anggaran bagi proyek-proyek infrastruktur berskala besar di seluruh pelosok negeri.

"Intinya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu memerlukan dukungan anggaran. Kita ingin menyampaikan kepada beliau apa saja yang perlu mendapatkan atensi dan dukungan, baik yang bersifat high profile project maupun proyek-proyek berskala besar," ujar AHY di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Selasa (20/1/2026).

Salah satu agenda utama yang dibawa AHY adalah keberlanjutan megaproyek kereta cepat. Tidak hanya memastikan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berjalan mulus, AHY mengungkapkan adanya instruksi khusus dari Presiden untuk memperluas jangkauan transportasi modern ini hingga ke Jawa Timur.

Hal ini secara otomatis menuntut pembahasan mendalam mengenai struktur pendanaan dan kesehatan finansial konsorsium terkait.

"Pengembangan kereta cepat ini tentu tidak berhenti di Bandung. Kita berharap dapat dikembangkan hingga Surabaya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai restrukturisasi keuangan kereta cepat juga menjadi salah satu agenda pembahasan," tegas Menko AHY.

AHY menyadari bahwa beban pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada kas negara (APBN). Oleh karena itu, ia mendorong optimalisasi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta penarikan investasi asing.

 

1 2
