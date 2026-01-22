Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Layanan Telkomsel dan IndiHome Down, Ini Penjelasan Telkom Indonesia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |14:46 WIB
Layanan Telkomsel dan IndiHome Down, Ini Penjelasan Telkom Indonesia
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) angkat bicara menyusul gangguan layanan internet Telkomsel dan IndiHome. (Foto: Okezone.com/Telkom)
JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) angkat bicara menyusul gangguan layanan internet Telkomsel dan IndiHome yang terjadi siang ini. Para pengguna melaporkan kesulitan mengakses internet, baik untuk bertukar pesan maupun streaming video.

Menanggapi keluhan tersebut, Telkom menyampaikan bahwa memang terjadi penurunan kualitas layanan pada Telkomsel, IndiHome, dan Indibiz, yang berdampak pada sebagian pelanggan secara nasional, termasuk akses ke sejumlah aplikasi digital dan platform Over-The-Top (OTT).

VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko, mengatakan TelkomGroup telah mengerahkan seluruh sumber daya teknis untuk menangani gangguan tersebut. Upaya yang dilakukan meliputi isolasi gangguan, optimalisasi jaringan, serta percepatan pemulihan layanan agar dapat kembali normal secepat mungkin.

“TelkomGroup menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Kami memastikan penanganan gangguan layanan ini dilakukan dengan prioritas tertinggi melalui koordinasi intensif bersama Telkomsel," katanya, Kamis (22/1/2026).

Ia menambahkan, seluruh upaya teknis terus dilakukan secara terukur, dan pembaruan informasi akan disampaikan secara berkala melalui kanal resmi sesuai perkembangan di lapangan.

"Seluruh upaya teknis terus dilakukan secara terukur untuk mempercepat pemulihan layanan serta meminimalkan dampak yang dirasakan pelanggan," ujarnya.

 

