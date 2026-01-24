Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

AEI–Infovesta Perkuat Koneksi Pelaku Jasa Keuangan Lewat Turnamen Padel

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |19:51 WIB
AEI–Infovesta Perkuat Koneksi Pelaku Jasa Keuangan Lewat Turnamen Padel
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) bersama lembaga penilaian investasi PT Infovesta Utama menggelar Padel Tournament 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) bersama lembaga penilaian investasi PT Infovesta Utama menggelar kolaborasi strategis antara pelaku industri jasa keuangan dan emiten melalui ajang Padel Tournament 2026. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat jejaring dan komunikasi lintas sektor di pasar modal Indonesia.

Direktur Infovesta Utama, Parto Kawito, menjelaskan pemilihan olahraga padel bukan sekadar mengikuti tren, melainkan sebagai sarana efektif membangun jembatan komunikasi antara berbagai pelaku di industri pasar modal.

"Ya, pertama-tama kan memang padel itu olahraga yang sedang populer ya. Jadi kita ingin agar peserta itu bisa sehat jasmani, mempopulerkan padel juga. Kemudian yang terutama adalah menjalin koneksi. Koneksi antara berbagai pelaku jasa keuangan," ujar Parto saat acara digelar di MR. Padel, Cipete, Jakarta Selatan, Sabtu (24/1/2026).

Turnamen ini dirancang untuk mencairkan sekat antara lembaga keuangan dengan perusahaan publik (emiten) dari berbagai sektor industri. Melalui kegiatan informal seperti olahraga, diharapkan muncul peluang-peluang kolaborasi bisnis yang saling menguntungkan di masa depan.

"Kita kolaborasikan itu dengan asosiasi emiten. Kalau emiten kan belum tentu dari keuangan semua. Jadi supaya ada semacam hubungan yang baik yang terjalin. Siapa tahu bisa win-win solution untuk kerja sama berikutnya," tambah Parto.

Turnamen yang berlangsung dari pukul 07.00 hingga 15.00 WIB ini diikuti oleh 131 peserta yang mewakili sekitar 30 persen emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Kehadiran perwakilan dari 75 perusahaan, mulai dari perusahaan pengelola dana (fund management), dana pensiun, hingga perbankan, menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan engagement berbasis komunitas ini.

 

