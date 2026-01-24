Kolaborasi dengan Infovesta, Bos AEI: Turnamen Padel Perkuat Networking Lintas Sektor

JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) bersama PT Infovesta Utama menyelenggarakan Padel Tournament 2026 di MR. Padel Cipete, Jakarta Selatan, Sabtu (24/1/2026). Ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga strategi untuk memperkuat ekosistem pasar modal di tengah tantangan ekonomi global.

Direktur Eksekutif AEI, Gilman Pradana, menyampaikan bahwa turnamen ini menjadi momentum untuk membangun optimisme dan koneksi (networking) yang solid antarpelaku industri sejak awal tahun.

"Turnamen padel ini kan mengawali 2026 ya. Kita harus ada semangat, optimisme, sportivitas, dan networking. Karena memang bicara bisnis 2026 juga penuh tantangan," ujar Gilman.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 07.00 hingga 15.00 WIB ini diikuti oleh 131 peserta dengan latar belakang yang luas di pasar modal. Gilman mencatat sekitar 30 persen peserta berasal dari emiten, sementara sisanya merupakan pelaku kunci dari sisi investor institusi dan perantara pedagang efek.

"Ini linkage yang bagus di capital market ya. Ada asset management, ada teman-teman sekuritas, ada investor institusi, dan juga tentunya dari emiten. Ini kan sebenarnya satu networking yang bagus untuk kita semua," tambah Gilman.

Kehadiran perwakilan dari 75 perusahaan, termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, hingga manajer investasi, dinilai mampu menciptakan sentimen positif yang diharapkan dapat memberikan dampak riil bagi pergerakan pasar.