Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bencana Longsor di Cisarua, PU Turun Tangan Bantu Evakuasi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |10:10 WIB
Bencana Longsor di Cisarua, PU Turun Tangan Bantu Evakuasi
Kementerian PU melalui tim Tanggap Darurat Air dan Sanitasi (TARAT) Cipta Karya Jawa Barat juga telah berada di lokasi . (Foto: Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bencana longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat, 23 Januari 2026, pukul 03.00, mengakibatkan 44 rumah terdampak, 112 orang hilang, dan 9 orang meninggal dunia.

Menteri PU Dody Hanggodo pun menginstruksikan seluruh balai di Jawa Barat untuk terus siap siaga di lokasi, memberikan dukungan penanganan darurat, serta evakuasi korban yang masih berlangsung.

"Fokus utama saat ini adalah membantu penanganan darurat dan evakuasi oleh Basarnas dan tim SAR gabungan dengan menyiagakan alat berat serta sarana pendukung yang dibutuhkan lainnya," kata Menteri Dody, Senin (26/1/2026).

Selain itu, setelah tahap tanggap darurat dan evakuasi selesai, Menteri Dody meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk segera melakukan kajian teknis menyeluruh terhadap jalur air dari bagian hulu di Gunung Burangrang hingga ke wilayah hilir agar aliran air dapat dikendalikan dan mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.

"Sedangkan untuk relokasi warga terdampak, kami akan diskusikan dulu dengan pemerintah daerah di mana lokasi terbaik untuk relokasinya," ujarnya.

Untuk mendukung penanganan darurat, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat telah mengerahkan alat berat, antara lain 3 unit excavator PC 75 yang standby di lokasi, serta 3 unit excavator PC 75 lainnya dalam proses mobilisasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197532//illustrasi_longsor-o4dR_large.jpg
Antisipasi Longsor Susulan, 232 Warga Pasirlangu Bandung Barat Diungsikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/337/3197530//dpr_ri-D0um_large.jpg
Dua Polisi Gugur Tertabrak Truk TNI, DPR Dorong Investigasi Menyeluruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197509//longsor_di_cisarua_bandung_barat-3Hwq_large.png
Puluhan Korban Masih Dicari, Ini Dua Fokus Pemprov Jabar Terkait Longsor Cisarua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197506//tim_sar_evakuasi_korban_longsor_cisarua-Y9nr_large.jpg
Medan Sulit Longsor Cisarua, Polri Turunkan Enam Anjing Pelacak K9
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197502//korban_longsor_cisarua_bandung_barat-3XdN_large.jpg
11 Jenazah Korban Longsor Cisarua Teridentifikasi, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197495//longsor_di_cisarua_bandung_barat-Fvyp_large.png
Badan Geologi Peringatkan Potensi Longsor Susulan di Cisarua Bandung Barat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement