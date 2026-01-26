Bencana Longsor di Cisarua, PU Turun Tangan Bantu Evakuasi

Kementerian PU melalui tim Tanggap Darurat Air dan Sanitasi (TARAT) Cipta Karya Jawa Barat juga telah berada di lokasi . (Foto: Okezone.com/PU)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bencana longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat, 23 Januari 2026, pukul 03.00, mengakibatkan 44 rumah terdampak, 112 orang hilang, dan 9 orang meninggal dunia.

Menteri PU Dody Hanggodo pun menginstruksikan seluruh balai di Jawa Barat untuk terus siap siaga di lokasi, memberikan dukungan penanganan darurat, serta evakuasi korban yang masih berlangsung.

"Fokus utama saat ini adalah membantu penanganan darurat dan evakuasi oleh Basarnas dan tim SAR gabungan dengan menyiagakan alat berat serta sarana pendukung yang dibutuhkan lainnya," kata Menteri Dody, Senin (26/1/2026).

Selain itu, setelah tahap tanggap darurat dan evakuasi selesai, Menteri Dody meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk segera melakukan kajian teknis menyeluruh terhadap jalur air dari bagian hulu di Gunung Burangrang hingga ke wilayah hilir agar aliran air dapat dikendalikan dan mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.

"Sedangkan untuk relokasi warga terdampak, kami akan diskusikan dulu dengan pemerintah daerah di mana lokasi terbaik untuk relokasinya," ujarnya.

Untuk mendukung penanganan darurat, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat telah mengerahkan alat berat, antara lain 3 unit excavator PC 75 yang standby di lokasi, serta 3 unit excavator PC 75 lainnya dalam proses mobilisasi.