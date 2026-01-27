Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, Pelindo dan Kemenhub Kembangkan Kawasan Pesisir

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |17:54 WIB
Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, Pelindo dan Kemenhub Kembangkan Kawasan Pesisir
Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, Pelindo dan Kemenhub Kembangkan Kawasan Pesisir
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan menandatangani Kesepakatan Bersama terkait pengembangan kawasan pesisir dan pelabuhan laut di Provinsi DKI Jakarta. 

Kolaborasi ini menandai langkah strategis dalam membangun sinergi lintas sektor untuk mendukung penataan dan pengembangan kawasan pesisir secara berkelanjutan, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah bagi masyarakat serta perekonomian wilayah.

"Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut mendukung program Pemprov DKI Jakarta dalam pengembangan kawasan pesisir dan pelabuhan laut di Provinsi DKI Jakarta,” ujar Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Sejumlah rencana program strategis yang disepakati di antaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan pengendalian banjir dan sistem drainase, pengembangan prasarana dan sarana transportasi kepelabuhanan yang terintegrasi, pengembangan kawasan wisata berbasis heritage, serta program pendukung lainnya yang berorientasi pada peningkatan kualitas kawasan pesisir.

Program-program strategis tersebut juga akan menggandeng sejumlah stakeholder terkait yakni Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan berbagai pihak pendukung lainnya.

 

Halaman:
1 2
