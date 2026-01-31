Antam Bentuk Konsorsium, Bangun Pabrik Baterai Listrik Terbesar di Asia Senilai USD6 Miliar

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) membentuk konsorsium dengan perusahaan asal China untuk membangun ekosistem baterai mobil listrik. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) membentuk konsorsium dengan perusahaan asal China untuk membangun ekosistem baterai mobil listrik. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pengembangan industri ini masih membutuhkan dukungan mitra luar negeri, terutama dalam bentuk transfer teknologi, akses pasar, dan manajemen profesional.

"Saya ulangi, arahan Bapak Presiden Prabowo, bahwa dalam rangka pengurangan sumber daya alam, baik sekarang maupun di depan, kita harus memprioritaskan kepentingan negara," ujarnya, Sabtu (31/1/2026).

Dengan rencana kapasitas produksi baterai listrik mencapai 20 Giga Watt hour (GWh), ekosistem yang dikembangkan diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di Asia. Estimasi nilai investasi proyek ini mencapai USD6 miliar, dengan potensi penciptaan sekitar 10 ribu lapangan kerja baru. Rencana tersebut akan dirinci lebih lanjut melalui studi kelayakan yang masih disusun.

Proyek ini tidak hanya mendukung pengembangan kendaraan listrik, tetapi juga mendukung pembangkit listrik hijau, termasuk kebutuhan baterai untuk program PLTS 100 GW. "Jadi ini tidak hanya untuk baterai mobil, tapi ini juga di-desain untuk baterai panas surya," kata Bahlil.

Kolaborasi antara investor global Huayou dan EVE Energy dengan perusahaan nasional seperti ANTAM, IBI, dan DBL diharapkan mendorong transfer teknologi sehingga perusahaan nasional kelak bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.