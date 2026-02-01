Danantara Buka Peluang Jadi Pemegang Saham BEI, Rosan: Masih Perlu Dikaji

JAKARTA - Danantara Indonesia membuka peluang untuk masuk sebagai pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI) seiring dengan rencana demutualisasi bursa. Namun hingga saat ini, besaran modal dan porsi kepemilikan yang akan diambil Danantara masih belum ditetapkan.

CEO Danantara Indonesia yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan bahwa pihaknya masih perlu mempelajari terlebih dahulu persentase kepemilikan saham BEI yang akan diambil.

"Mengenai demutualisasi kami tentunya akan mempelajari terlebih dahulu berapa persen yang kita ingin masuk, dan kriteria-kriterianya, pada saat kami masuk dan berinvestasi," kata Rosan saat dijumpai di Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (1/2/2026).

Rosan menjelaskan, kajian tersebut juga akan mempertimbangkan praktik kepemilikan bursa di berbagai negara. Menurutnya, porsi kepemilikan pemegang saham di bursa global sendiri sangat bervariasi.

"Dan kami lihat juga kan hampir di semua bursa lainnya di dunia ini ada yang 25 persen, ada yang 35 persen, ada yang 30 persen ada yang lebih dari itu, ya tapi tentunya kami akan lihat," lanjutnya.