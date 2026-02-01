Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Danantara Buka Peluang Jadi Pemegang Saham BEI, Rosan: Masih Perlu Dikaji

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |19:00 WIB
Danantara Buka Peluang Jadi Pemegang Saham BEI, Rosan: Masih Perlu Dikaji
BEI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Danantara Indonesia membuka peluang untuk masuk sebagai pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI) seiring dengan rencana demutualisasi bursa. Namun hingga saat ini, besaran modal dan porsi kepemilikan yang akan diambil Danantara masih belum ditetapkan.

CEO Danantara Indonesia yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan bahwa pihaknya masih perlu mempelajari terlebih dahulu persentase kepemilikan saham BEI yang akan diambil.

"Mengenai demutualisasi kami tentunya akan mempelajari terlebih dahulu berapa persen yang kita ingin masuk, dan kriteria-kriterianya, pada saat kami masuk dan berinvestasi," kata Rosan saat dijumpai di Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (1/2/2026).

Rosan menjelaskan, kajian tersebut juga akan mempertimbangkan praktik kepemilikan bursa di berbagai negara. Menurutnya, porsi kepemilikan pemegang saham di bursa global sendiri sangat bervariasi.

"Dan kami lihat juga kan hampir di semua bursa lainnya di dunia ini ada yang 25 persen, ada yang 35 persen, ada yang 30 persen ada yang lebih dari itu, ya tapi tentunya kami akan lihat," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198926/bei-SNWJ_large.jpg
Jaga Likuiditas BEI, Danantara Siap Belanja Saham Tiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198920/bei-IOyA_large.jpg
Rosan Sebut Sinyal Positif dari Investor Asing, Pasar Diproyeksi Rebound Besok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198880/bei-hrQt_large.jpg
Masuk BEI, Danantara Akan Hitung Porsi Saham Usai Demutualisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198859/bei-sWlL_large.jpg
DPR Tegaskan OJK dan BEI Jaga Kepercayaan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198851/saham-YnbB_large.jpg
Ditanya soal Saham Prospektif, Ini Jawaban Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198357/ihsg-iApo_large.jpeg
Pemerintah Siapkan Aturan Demutualisasi BEI, Rampung Kuartal I-2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement