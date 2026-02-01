Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Purbaya Sebut Jeffrey Hendrik Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI, Hadapi MSCI Senin Besok

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |19:21 WIB
Purbaya Sebut Jeffrey Hendrik Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI, Hadapi MSCI Senin Besok
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi penunjukan Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Keputusan ini diambil untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pasca-pengunduran diri Iman Rachman, guna menjaga stabilitas operasional bursa di tengah dinamika pasar yang tinggi.

Jeffrey, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pengembangan BEI, akan memimpin delegasi bursa dalam pertemuan krusial dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (2/2/2026). 

Menkeu menegaskan bahwa pemerintah memberikan ruang penuh kepada manajemen bursa untuk menyelesaikan isu transparansi secara mandiri.

“Iya (Jeffrey jadi Pjs Dirut BEI),” kata Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta dikutip, Mingfu (1/2/2026).

“Dia menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur di internal mereka. Pemerintah nggak ikut campur,” imbuhnya.

Dalam keterangannya, Jeffrey Hendrik memastikan bahwa operasional bursa tetap berjalan normal dan seluruh proses pengambilan keputusan manajemen tidak akan terhambat oleh transisi ini. 

Fokus utamanya adalah membawa BEI menuju standar transparansi dan tata kelola internasional untuk memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh investor.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198942/ojk_soal_reformasi_pasar_modal_indonesia-cAde_large.jpeg
8 Rencana Aksi untuk Reformasi Total Pasar Modal Indonesia, Ini Penjelasan OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198939/bei-Wvr0_large.jpg
Danantara Buka Peluang Jadi Pemegang Saham BEI, Rosan: Masih Perlu Dikaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198926/bei-SNWJ_large.jpg
Jaga Likuiditas BEI, Danantara Siap Belanja Saham Tiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198920/bei-IOyA_large.jpg
Rosan Sebut Sinyal Positif dari Investor Asing, Pasar Diproyeksi Rebound Besok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198880/bei-hrQt_large.jpg
Masuk BEI, Danantara Akan Hitung Porsi Saham Usai Demutualisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198859/bei-sWlL_large.jpg
DPR Tegaskan OJK dan BEI Jaga Kepercayaan Pasar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement