Slowakia Siap Bantu RI Kembangkan Energi Nuklir, Pengalaman 60 Tahun 

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |17:22 WIB
Slowakia Siap Bantu RI Kembangkan Energi Nuklir, Pengalaman 60 Tahun 
Peluang kerja sama pengembangan energi nuklir dengan Indonesia. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Slowakia, Juraj Blanar, membahas peluang kerja sama pengembangan energi nuklir dengan Indonesia. Tawaran ini disampaikan Juraj Blanar saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu RI, Sugiono, di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta.

"Kami juga membahas kerja sama energi nuklir. Slowakia memiliki lebih dari 60 tahun pengalaman dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN," kata Menlu Juraj usai melakukan pertemuan bilateral tertutup, Selasa (3/1/2026).

Menlu Juraj menegaskan bahwa Slowakia menyatakan siap mendukung pengembangan energi nuklir tersebut di Indonesia. Terlebih, ia mendengar Indonesia sendiri sudah berencana mengembangkan energi ini.

"Kami dapat menawarkan pendidikan dan keahlian, terutama karena Indonesia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya," ujarnya.

Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan pemerintah sedang mengembangkan energi listrik dari tenaga nuklir. Hashim menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tak ingin phase out dari energi fosil.

 

