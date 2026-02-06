Strategi BI Perkuat Ekonomi Usai Moody’s Turunkan Outlook Utang RI

Bank Indonesia (BI) memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. (Foto: Okezone.com/Freepik)

PONTIANAK – Bank Indonesia (BI) memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski Moody’s menurunkan outlook utang menjadi negatif. Indikator stabilitas sistem keuangan (SSK) saat ini masih berada pada level yang sehat, dan peluang untuk mendorong pertumbuhan kredit, termasuk UMKM, masih terbuka luas melalui berbagai program pemerintah.

“Fundamental kita masih sangat kuat. Semua variabel kami amati dan proyeksikan tetap mengarah positif. Kami juga melihat banyak program prioritas yang bisa didorong untuk mempercepat pertumbuhan kredit dan ekonomi,” ujar Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Alexander Lubis, di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (6/2/2026).

Alexander menjelaskan, penurunan outlook dari Moody’s lebih mencerminkan evaluasi sementara terhadap kondisi saat ini, bukan pelemahan fundamental ekonomi.

“Rating dan outlook artinya mereka melihat sekarang ini, bagaimana kita dinilai, dan bagaimana bayangan penilaian ke depan. Sejauh ini, konsen Moody’s terkait beberapa hal seperti penerimaan, tetapi dari sisi SSK, fundamental kita tetap sangat kuat,” katanya.

Saat ini, lanjut Alex, fase pertumbuhan kredit masih berada di bawah optimal, sehingga peran bank sentral penting untuk mendorong siklus bisnis dan keuangan agar mendukung pertumbuhan.

“Indikator-indikator kami belum menunjukkan adanya risiko yang signifikan. Semua variabel masih perlu didorong, dan kami melihat banyak program pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan kredit dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi,” kata Alexander.

Oleh karena itu, neberapa program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program hilirisasi pangan dan sumber daya alam harus didorong akselerasinya. Tujuannya tentu mempercepat pembiayaan dan meningkatkan kredit UMKM, yang menjadi fokus Bank Indonesia tahun ini.