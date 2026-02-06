Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Strategi BI Perkuat Ekonomi Usai Moody’s Turunkan Outlook Utang RI

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |11:39 WIB
Strategi BI Perkuat Ekonomi Usai Moody’s Turunkan Outlook Utang RI
Bank Indonesia (BI) memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

PONTIANAK – Bank Indonesia (BI) memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski Moody’s menurunkan outlook utang menjadi negatif. Indikator stabilitas sistem keuangan (SSK) saat ini masih berada pada level yang sehat, dan peluang untuk mendorong pertumbuhan kredit, termasuk UMKM, masih terbuka luas melalui berbagai program pemerintah.

“Fundamental kita masih sangat kuat. Semua variabel kami amati dan proyeksikan tetap mengarah positif. Kami juga melihat banyak program prioritas yang bisa didorong untuk mempercepat pertumbuhan kredit dan ekonomi,” ujar Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Alexander Lubis, di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (6/2/2026).

Alexander menjelaskan, penurunan outlook dari Moody’s lebih mencerminkan evaluasi sementara terhadap kondisi saat ini, bukan pelemahan fundamental ekonomi. 

“Rating dan outlook artinya mereka melihat sekarang ini, bagaimana kita dinilai, dan bagaimana bayangan penilaian ke depan. Sejauh ini, konsen Moody’s terkait beberapa hal seperti penerimaan, tetapi dari sisi SSK, fundamental kita tetap sangat kuat,” katanya.

Saat ini, lanjut Alex, fase pertumbuhan kredit masih berada di bawah optimal, sehingga peran bank sentral penting untuk mendorong siklus bisnis dan keuangan agar mendukung pertumbuhan. 

“Indikator-indikator kami belum menunjukkan adanya risiko yang signifikan. Semua variabel masih perlu didorong, dan kami melihat banyak program pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan kredit dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi,” kata Alexander.

Oleh karena itu, neberapa program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program hilirisasi pangan dan sumber daya alam harus didorong akselerasinya. Tujuannya tentu mempercepat pembiayaan dan meningkatkan kredit UMKM, yang menjadi fokus Bank Indonesia tahun ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3199974//bi_ponti-tPh9_large.jpg
Moody’s Turunkan Outlook ke Negatif, BI Pastikan Ekonomi RI Tetap Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3199965//menko_airlangga-RpY6_large.png
Reaksi Menko Airlangga soal Moody's Pangkas Outlook Kredit RI Jadi Negatif 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3199952//ekonomi-2iDx_large.jpg
Moody's Pangkas Outlook Utang RI Jadi Negatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199916//kemenkeu-AhdR_large.jpg
Ini Respons Pemerintah soal Peringkat Kredit Indonesia oleh Moody's
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199663//rupiah-unON_large.jpg
Uang Cacahan Rp50.000–Rp100.000 Dibuang di Bekasi, BI Jelaskan Prosedur Pemusnahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199588//bank_indonesia-8reD_large.jpg
Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Bank Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement