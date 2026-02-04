Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Bank Indonesia

JAKARTA - Segini kisaran gaji dan tunjangan pegawai Bank Indonesia. Besaran yang ditawarkan bervariasi tergantung pada posisi dan pengalaman kerja.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (4/2/2026), berikut adalah kisaran gaji pegawai BI:

Program Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM):

Peserta PCPM menerima gaji pokok sekitar Rp7.500.000 hingga Rp12.000.000 per bulan selama masa pelatihan. Setelah diangkat menjadi pegawai tetap, total pendapatan, termasuk tunjangan kinerja dan bonus, dapat mencapai Rp20.000.000 per bulan.

Pegawai Tetap:

- Staf Pemula (entry-level): Rp10.000.000–Rp15.000.000 per bulan

- Analis: Rp15.000.000–Rp25.000.000 per bulan

- Manajer: Rp25.000.000–Rp40.000.000 per bulan

- Direktur: Lebih dari Rp60.000.000 per bulan

Pegawai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu):

- Teller Bank: Rp4.700.000 per bulan

- Staf Perbankan Personal: Rp5.500.000 per bulan