HOME FINANCE HOT ISSUE

Thomas Djiwandono Komit Jaga Independensi Bank Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |06:02 WIB
Thomas Djiwandono Komit Jaga Independensi Bank Indonesia
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Thomas Djiwandono. (foto: Okezone.com/YouTube DPR)
A
A
A

JAKARTA – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Thomas Djiwandono menyoroti keberlanjutan independensi Bank Indonesia serta penguatan kolaborasi antara otoritas moneter dan fiskal. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

“Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi bank sentral dan, seperti yang saya katakan kemarin dalam proses fit and proper test, menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter,” tegas Thomas.

Thomas juga menyampaikan terima kasih kepada insan pers yang telah mengawal isu pencalonannya secara transparan. Menurutnya, pemberitaan yang akurat sangat membantu masyarakat memahami proses pengisian jabatan strategis tersebut.

“Saya berterima kasih atas pemberitaan yang objektif dan terukur, karena itu penting agar masyarakat mengetahui cerita sebenarnya selama ini,” tambahnya.

Terkait statusnya saat ini sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), termasuk masa jabatan dan target operasional ke depan, Thomas memilih tidak berkomentar banyak sebelum Surat Keputusan (SK) resmi diterbitkan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
